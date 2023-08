Lefevere reageert furieus op uitspraken vader Evenepoel over mogelijk vertrek Remco: ‘Ze moeten de violen gelijkstemmen’

Patrick Evenepoel is niet zeker dat zijn zoon Remco ook volgend seizoen bij Soudal-Quick Step rijdt. Volgens vader Evenepoel moet de ploeg vier of vijf stappen zetten om Remco optimaal te kunnen bijstaan in zijn jacht naar winst in de Tour, klinkt het in een gesprek met La Dernière Heure. Teammanager Patrick Lefevere reageert furieus.

‘Remco droomt ervan om de Tour te winnen’, vertelt Patrick zaterdagochtend in de Franstalige krant La Dernière Heure. ‘En wij, degenen die dicht bij hem staan, zullen alles doen wat in onze macht ligt om ervoor te zorgen dat hij dat bereikt. Maar om de strijd aan te gaan met Vingegaard (Jonas, red.) of Pogacar (Tadej, red.) en om de Tour dan ook effectief te winnen moet alles perfect op zijn plaats vallen. En dan praat ik niet alleen over zijn ploeggenoten, maar ook over het materiaal, de voorbereidingstages, de entourage enzovoort.’

Vader Evenepoel gaf wel aan dat Remco graag bij de ploeg van Patrick Lefevere zou willen blijven, maar er zijn kapers op de kust. Zo wordt de wereldkampioen al een tijdje het hof gemaakt door Ineos Grenadiers. ‘Er is niet alleen interesse van Ineos. Ik heb contact gehad met vijf grote namen, waarvan er drie heel concrete interesse toonden.’ Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om Lidl-Trek, Bora-Hansgrohe en Israel-Premier Tech. ‘Dat is ook logisch aangezien Soudal-Quick Step niet zeker weet of het Remco de garantie kan bieden dat hij volgend jaar de Tour kan winnen. Misschien kunnen ze dat over drie jaar wel, maar Remco wil vanaf volgend jaar al voor Tourwinst gaan. Ik kan dus niet garanderen dat hij blijft.’

Teammanager Patrick Lefevere reageerde furieus op de uitspraken van papa Evenepoel voor de camera van VTM Nieuws. ‘Het is dom van hem. De ene week zegt Remco dat de geruchten bullshit zijn, de week erna verklaart zijn vader het omgekeerde. De familie Evenepoel moet de violen eens gelijkstemmen.’

‘De gevolgen van een eventueel vertrek zullen zowel voor hem als voor ons niet te overzien zijn’, dreigde de teammanager. ‘Ik zou dan ook niet graag in zijn schoenen willen staan. Als een contract niet gerespecteerd wordt, dan komt er een rechtszaak van. Aangezien het altijd verboden is om van ploeg te veranderen als je ergens nog onder contract ligt en je niet met de drie partijen akkoord bent, kan hij op non-actief gezet worden, als de UCI de rol speelt die ze moet spelen.’