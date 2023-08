Oekraïne slaat opnieuw toe op zee: drone beschadigt Russische tanker bij de Krim

In de Straat van Kertsj, een zeestraat die het schiereiland de Krim van Rusland scheidt, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een Russische tanker beschadigd geraakt door een droneaanval. Die werd intussen opgeëist door Oekraïne.

‘De machinekamer van een tanker is beschadigd door een Oekraïense aanval in de Straat van Kertsj’, deelde het Russische nieuwsagentschap Tass zaterdagochtend mee. Volgens de Russen is de schade beperkt en de bemanning van de tanker niet in gevaar. Wel werd via een radioboodschap gericht aan de schepen in buurt, opgeroepen tot verhoogde waakzaamheid vanwege een droneaanval.

Zowel Russische als Oekraïense media hadden eerder melding gemaakt van verschillende explosies in de buurt van de Krimburg. Die brug over de Straat van Kertsj verbindt de Krim, het Oekraïense schiereiland dat in 2014 illegaal door Moskou geannexeerd werd, met het Russische vasteland. De Krimbrug werd ook een tijdlang afgesloten voor het verkeer, maar zou zelf niet getroffen zijn.

Een anonieme bron bij de Oekraïense veiligheidsdiensten bevestigde tegenover AFP dat de droneaanval vannacht een gezamenlijke operatie was van hun zeemacht en de inlichtingendienst SBU. ‘Vannacht heeft de SBU de Sig opgeblazen, een grote olietanker van de Russische federatie die olie vervoerde voor Russische troepen’, aldus de mededeling van de veiligheidsbron aan persagentschap AFP. Voor de operatie werd een militaire drone met 450 kilogram explosieven gebruikt. Volgens de bron was het geviseerde doel een van de belangrijkste olietankers van de Russen. ‘Het was goed volgeladen met brandstof dus het vuurwerk was van ver te zien’, aldus nog dezelfde bron.

Het is de tweede dag op rij dat de Oekraïners met succes de Russische zeevloot viseren. Vrijdag liep ook een Russisch militair schip Olenegorski Gorniak grote schade op buiten de haven van Novorossisk, in de Zwarte Zee. Oekraïne zou daarbij een snelle droneboot met explosieven hebben ingezet die een veel groter bereik had dan de toestellen die het eerder gebruikte.

‘De succesvolle aanval met zeedrones op het Russische amfibieschip in de baai van Novorossisk is een buitengewone operatie die de situatie in de Zwarte Zee ingrijpend verandert. Ondanks verhoogde veiligheidsmaatregelen in haar grootste zeemachtbasis en commerciële haven slaagt de Russische zeemacht er niet in zichzelf te verdedigen tegen aanvallen met ­Oekraïense zeedrones.’ Zo reageerde Anton Gerasjtsjenko, adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken, op Twitter op het nieuws.