Dranouter … lekker Westers

Het dorpje aan de voet van de Kemmelberg was vrijdag even le nouveau western. Niet alleen vanwege de gelijknamige epische song waarmee Daan zijn set opende, er kwamen die dag wel meer banjo’s voorbij – net als een ode aan de overleden Tom Pintens.

Vincent Coomans, artist in residence bij Dranouter, opende de Clubstage met iets wat naar americana neigde. De vijfkoppige band bracht een warm muzikaal deken waarin de frontman zich kon wentelen. De zenuwen stonden strakgespannen bij Coomans, maar enkele songs verder durfde hij zich al te wagen aan een meezingmoment - iets waar het publiek zich vroeg in de namiddag maar wat graag toe liet verleiden.

Dat was anders bij Dallahan, wat verderop in een voor hen te grote Chateau-tent. Wat de jonge Coomans wel deed, kon de Schotse groep niet: overtuigen. Daarvoor stond het viertal iets te veel in een muzikale spreidstand. Zoals ze er soms in slaagden om de heupen van het publiek te laten bewegen tijdens hun fijne samenspel tussen viool, mandoline en banjo, zo stil viel alles tijdens hun vele doordeweeks songs.

Vincent Coomans waagde zich aan een meezingmoment. — © Koen Bauters

...Dallahan kon dan weer niet overtuigen. — © Koen Bauters

Echt gedanst werd er pas bij Naragonia in de circustent. De groep wordt genoemd als een van de best bewaarde geheimen binnen de Belgische folkwereld, maar hier in Dranouter had het publiek hen wél al ontdekt. Enkele uren ver op de eerste dag werd de festivalweide één grote dansvloer. Misschien had het ook te maken met het collectieve verlangen naar die lang verwachtte zomeravond? De zon streelde vrijdagavond over het Heuvelland en daarbij was Naragonia de ideale soundtrack. Le nouveau western!

Goeie mest

Ão kleurde verder de Belgische affiche met hun wereldse tripfolk. Al dekt de term folk niet helemaal de lading, getuige hun eclectische mix van subtiele electronica, percussie en de mystieke en warme stem van frontvrouw Brenda Corijn. 2023 is misschien het jaar van de ontdekking van Ão.

Op deze editie van Dranouter draaide het om muziek in zijn puurste vorm. Dat ondervond Black Box Revelation: al ruimschoots voor aanvang stond de tent vol en tijdens het concert brulde iedereen, van jong tot oud, alles mee. Van totale extase speelde Jan Paternoster zelfs tot tweemaal toe de snaren van zijn gitaar stuk. ‘Lekker lekker’, lachte de Brusselse ket, ‘merci om zo enthousiast te zijn!’. Zo intens hebben we Black Box Revelation sinds lang niet meer gezien.

Ão, de ontdekking van het jaar? — © Koen Bauters

Volle tent voor Black Box Revelation. — © Koen Bauters

‘Zit er hier dan iets van goeie mest in de grond?’, vroeg Paternoster zich af. Het zou best kunnen, want ook bij Laïs speelden zich dezelfde taferelen af. Wie zich verwachtte aan typisch folky kleinkunst, was er aan voor de moeite. Jorunn Bauweraerts en Nathalie Delcroix staan er vandaag als duo met een band die als mantra dient voor hun samenzang. Ze leken wel twee dansende bezwerende derwisjen, ondersteund door dreunende repetitieve ritmes.

Ode aan Tom Pintens

Dranouter is het festival waar gevestigde waarden zichzelf overstijgen en waar andere verrassend uit de hoek komen. Zo ook Isaac Roux, een van de winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Op het eerste gezicht leek hij wat bedeesd, maar eens hij begon te zingen, was het hek van de dam. Bij commerciële zangwedstrijden hoor je een jurylid wel eens zeggen tegen een kandidaat: ‘Je zat echt in de song.’ Wel, Louis wàs zijn songs: introvert waar het moest, luid waar het mocht. Geef hem nog wat meer ervaring op festivalpodia, en het komt wel goed met Isaac Roux.

Daan had er duidelijk zin en schoot vol uit de startblokken met het magistrale ‘Western’, waarbij hij een glimlach niet kon verbergen. Ook hij voelde de uitzinnige warmte van het publiek. Hit na hit volgde, telkens groots maar toch subtiel georkestreerd. Een kippenvelmoment volgde toen hij stil stond bij Tom Pintens, die eerder die dag overleed. Daan noemde de veel te vroeg heengegane artiest ‘een vriend en Belgisch muzikaal icoon’ en droeg een nummer aan hem op.

En toen moest Bart Peeters nog aantreden. Met hem en zijn band De Ideale Mannen is het een zekerheid: het dak gaat eraf. Ze speelden een thuismatch in Dranouter en toverden de Westhoek voor één avond om tot Boechout … of was het Heist-Aan-Zee?

Daan had er duidelijk zin in. — © Koen Bauters

Isaac Roux, eerst bedeesd, maar dat duurde niet lang. — © Koen Bauters