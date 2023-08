Weggeefactie van populaire influencer veroorzaakt chaos in New York: ‘Ik zag jongeren met bloedend hoofd rondwandelen’

Een weggeefactie van de Amerikaanse influencer Kai Cenat heeft vrijdag geleid tot grote chaos op Union Square, in de Amerikaanse stad New York. Er kwamen duizenden jongeren opdagen. Verschillende mensen zijn gewond geraakt, zo meldt de politie.

Kai Cenat had onder meer via de sociaalnetwerksites Instagram en Twitch bekendgemaakt dat hij naar Union Square zou afzakken. Hij zou er verschillende geschenken weggeven, onder meer ook Playstation 5-spelcomputers. De actie zou om 16 uur lokale tijd plaatsvinden. Maar om 15.30 uur waren volgens Amerikaanse media al minstens 2.000 jongeren ter plaatse en was de situatie al uit de hand gelopen.

Er werd onder meer gegooid met flessen, maar ook met stenen en andere projectielen die afkomstig waren van een nabijgelegen bouwwerf. Op beelden is ook te zien hoe mensen voertuigen omsingelen, of op het dak van een wagen kruipen.

© REUTERS

‘Ik zag jongeren met bloedend hoofd rondwandelen, ik zag jonge mensen met paniekaanvallen. Het liep uit de hand’, zegt Jeffrey Maddrey, het hoofd van de New Yorkse politie. ‘Het heeft tijd gekost om de situatie weer onder controle te krijgen. Veel jonge mensen raakten gewond.’

Minstens acht mensen werden opgepakt. Ook Kai Cenat werd voor verhoor meegenomen naar een politiekantoor, maar hij werd niet officieel gearresteerd. De 21-jarige is de op een na populairste persoon op het streamingplatform Twitch. Hij telt er meer dan 6 miljoen volgers.