Aanklagers vragen rechter om in te grijpen na dreigend bericht van Donald Trump

Amerikaanse aanklagers hebben een rechter gewaarschuwd over een post van oud-president Donald Trump op sociale media. ‘Als jullie achter mij aangaan, kom ik achter jullie aan’, schreef Trump in hoofdletters op zijn eigen netwerk Truth Social. De Amerikaanse justitie vraagt de rechter om maatregelen te nemen.

Aanklagers stellen dat getuigen dergelijke uitlatingen als intimiderend kunnen ervaren. Dat zou een eerlijk proces in de weg kunnen staan, schrijven ze aan de rechtbank in Washington. Daar wordt de oud-president vervolgd voor zijn pogingen om de uitslag terug te draaien van de vorige presidentsverkiezingen, die hij verloor van de Democraat Joe Biden.

Justitie zegt dat Trump in het verleden fel heeft uitgehaald naar betrokkenen bij andere rechtszaken die tegen hem liepen. Ze vrezen dat hij bewijsmateriaal in zijn zaak gaat aanhalen op sociale media. Daarom vragen ze de rechter nu om de oud-president en zijn advocaten expliciet te verbieden om dergelijke informatie te delen met het publiek.

Trump legde op Truth Social niet uit wie hij precies bedoelde met zijn bericht. Zijn woordvoerder zegt dat het gaat om ‘politieke uitspraken’ die zijn gericht tegen politieke belangenorganisaties die de oud-president tegenwerken.

De voormalig president postte het bericht een dag nadat hij voor de federale rechtbank in Washington moest verschijnen. Daar pleitte hij onschuldig aan pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Daarnaast moet Trump zich ook nog verdedigen in een zaak over de gevoelige documenten die hij uit het Witte Huis meenam naar zijn landgoed Mar-a-Lago en in een zaak over het zwijggeld dat hij aan pornoster Stormy Daniels betaalde.

Populair

De rechtszaken lijken momenteel weinig impact te hebben op zijn populariteit. De eerste nationale peiling van The New York Times die eerder deze week werd gepubliceerd, geeft Trump een voorsprong van 37 procentpunten op Ron DeSantis, zijn belangrijkste uitdager om de nominatie voor Republikeinse presidentskandidaat binnen te halen. Vijf andere kandidaten die werden gepeild, zoals Trumps voormalige vicepresident Mike Pence of Nikki Haley, ex-ambassadeur bij de VN, ­komen niet boven de 3 procent uit.