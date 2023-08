Al van zaterdagochtend files richting zuiden tijdens zwart fileweekend

In Frankrijk staat er rond 6.30 uur al 120 kilometer file in totaal. Het gaat onder meer om 50 kilometer op de A7 in de Rhônevallei richting zuiden en de eerste files beginnen zich te vormen op de A10 Parijs-Bordeaux bij buitenrijden van Parijs en bij Bordeaux.

In Duitsland is het vooral erg druk in Zuid-Duitsland met files, tot meer dan een uur vertraging, op de A8 Munchen-Salzburg.

In Zwitserland staat er een file van 3 kilometer of 30 minuten vertraging voor de Gothardtunnel richting Italië.

In Oostenrijk is het dan weer filerijden aan de Karawankentunnel richting Slovenië. Er is druk verkeer met vertragingen op de A10 Salzburg-Villach naar Slovenië en op de A13 (Brennersnelweg) naar Italië

Tot slot is het in Italië erg druk op de A1 Milaan-Bologna met lange files bij Piacenza.

Zondag wordt een van de drukste verkeersdagen van de zomer. Er geldt code rood in heel Europa voor vertrek en het wordt een zwarte dag in Frankrijk. Touring waarschuwt voor extreem moeilijk verkeer met monsterfiles. De piekuren duren van 8 tot 17 uur en de verkeerspiek wordt rond het middaguur verwacht.

Mobiliteitsorganisatie VAB heeft voor de grote vakantielanden komende zomer een kalender opgemaakt die de drukte op de wegen moet voorspellen. Aan de hand van drie kleuren zie je in een oogopslag hoeveel file er zal zijn. ‘Oranje is drukker dan gewoonlijk’, zegt woordvoerder Mich Vergauwen. ‘Maar het is niet zo dat er dan heel veel file zal zijn. Dat is voorbehouden voor rood en zwart.’ Code zwart kwam maar op twee dagen voor: de zaterdagen 29 juli en 5 augustus, en alleen in Frankrijk.

De Kennedytunnel op de Antwerpse ring (R1) zal in de nacht van zaterdag op zondag worden afgesloten in beide richtingen voor werken. Ook het volgende weekend, in de nacht van 12 op 13 augustus, gaat de tunnel dicht. Daardoor kunnen ook in eigen land bijkomstige files ontstaan.