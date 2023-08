Militaire leiders van West-Afrikaanse landen hebben interventieplan voor Niger opgesteld

De militaire leiders van West-Afrikaanse landen hebben een plan opgesteld voor een mogelijke militaire interventie in Niger. Ze reageren daarmee op de staatsgreep die vorige week woensdag in Niger plaatsvond, meldt de Franse zender RFI.

Het plan van de Ecowas-leiders (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) bevat ‘alle elementen van een mogelijke interventie, inclusief de benodigde middelen’. Het document vermeldt ook ‘hoe en wanneer we de strijdmacht zullen gebruiken’, zegt Abdel-Fatau Musah, commissaris voor Politieke Zaken, Vrede en Veiligheid van Ecowas.

De stafchefs van de Ecowas-landen waren sinds woensdag voor overleg bijeen in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Ecowas zal op basis van het document beslissen over een eventuele militaire actie in Niger.

Op 30 juli had het West-Afrikaanse blok zware sancties opgelegd aan Niamey. De putschisten kregen ook zeven dagen de tijd om de afgezette president Mohamed Bazoum in zijn functie te herstellen. Als er niet op die eis werd ingegaan, zou geweld tot de mogelijkheden behoren, zo werd ook gewaarschuwd. Twee dagen voor het einde van dat ultimatum blijft Ecowas wel de voorkeur geven aan een aan diplomatieke oplossing, zo klinkt het.

Eerder had de Nigeriaanse president Bolu Tinubu al aan de senaat gevraagd om toelating te geven voor een militaire tussenkomst in Niger. Tinubu is ook voorzitter van Ecowas.

Intussen hebben de Verenigde Staten een deel van hun hulpprogramma’s voor de Nigerese regering opgeschort. De ‘vitale’ humanitaire hulp en voedselhulp zal wel worden voortgezet, benadrukt Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Blinken stelt in zijn verklaring ook dat ‘de activiteiten van de Amerikaanse regering in Niger waar mogelijk worden voortgezet, met inbegrip van diplomatieke operaties en de operaties voor de veiligheid van Amerikaanse ambtenaren’. Woensdag hadden de VS al beslist het niet-essentiële personeel terug te roepen uit de ambassade in Niamey. In Niger bevinden zich op dit moment ook nog een duizendtal Amerikaanse soldaten in het kader van de strijd tegen jihadistisch geweld in de Sahel.