De dag begint droog, maar vanaf de middag is er weer regen

De dag start op de meeste plaatsen droog met plaatselijk nog enkele opklaringen, maar in het westen van België en in de Ardennen is in de loop van zaterdagvoormiddag al een bui mogelijk.

Rond de middag wordt regen verwacht vanaf het westen. Dit wordt in de late namiddag gevolgd door enkele opklaringen, maar later volgen opnieuw buien die onweerachtig kunnen zijn. Het blijft koel bij maxima tussen 16 en 19 graden, zo verwacht het KMI.

Zaterdagavond en -nacht trekken buien van west naar oost over het land. Die buien zijn soms intens en vergezeld van onweer, waarbij er veel neerslag op korte tijd kan vallen. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Zondag is het vaak zwaarbewolkt en zeer winderig met regen of buien, eventueel ook met enkele donderslagen. In de loop van de namiddag of avond wordt het over het westen mogelijk droger met soms opklaringen. Het is opnieuw fris met maxima van slechts 13 tot 18 graden. Bovendien waait er een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten tot westen. Er worden rukwinden tot 70 kilometer per uur verwacht.

Maandag wisselen zon en wolken elkaar af. Tussendoor worden nog enkele buitjes verwacht, maar veel minder dan tijdens het weekend. Bij maxima van 15 tot 20 graden wordt het ook iets zachter.

Dinsdag is het opnieuw wisselend bewolkt met enkele lichte geïsoleerde buien. De maxima klimmen stilaan naar waarden tussen 16 en 21 graden. Woensdag kunnen de restanten van een storing leiden tot bewolkte perioden en wat lichte regen. In de loop namiddag neemt de zon het over, met maxima rond 23 graden.