Mee met alle trends, maar waar zijn de vegan opties?

Wilt u in één klap mee zijn met de nieuwste trends in de horeca? Dan is deze überhippe eet- en wijnbar met terras iets voor u. Minimalistisch design, inox toog en krukken, doorzichtige wijnkast met natuurlijke wijnen en ook wijn aan de tap, modern ogende bordjes om te delen, een Engelstalige urban nomad die je onthaalt: het is er allemaal. Toch één belangrijke trend die ontbreekt: een volledig plantaardig gerecht. De veganist in mijn gezelschap wordt geacht het bij brood te houden. Nochtans is Osaka een project van het koppel achter die andere trendy zaak Camino, waar merkwaardig genoeg wel vegan opties mogelijk zijn.

Verder is men hier wel on trend door geen spijskaart meer te presenteren: die moet via een QR-code geraadpleegd worden. Waarbij men er dus van uitgaat dat iedereen met een smartphone gaat eten, én over een abonnement met 4G beschikt. Of is er wifi beschikbaar in de zaak, toch ook een trend? De kelner belooft de code te brengen, maar laat zich nadien niet meer zien.

Trendy aperitiefje om dit door te spoelen: een orange pet’nat (€ 8,50). Daarbij komen plakjes paleta iberico (schouderham), zo flinterdun gesneden dat je erdoorheen kunt kijken (€ 7). Een delicatesse, zeker in combinatie met het uitstekende desembrood van bakkerij Album (€ 2,80). We breien daar een vervolg aan met een frisse mix van burrata, radijs en komkommer, en een vinaigrette met vlierbloesemazijn (€ 12,80). Voor mijn vegan tafelgenoot komt de keuken nu toch met een oplossing: het gerecht van courgettebloemen met chimichurri en ricotta kan geserveerd worden zonder de ricotta (€ 11,80). Geniaal idee, zeg!

Intussen heb ik vastgesteld dat er niet alleen geen spijskaart, maar ook geen wijnkaart is. Ik dien mij te verplaatsen naar de wijnkast, terwijl de sommelier mij op het hart drukt de flessen niet aan te raken. Helaas staat op de hippe etiketten van de meeste natuurwijnen geen informatie over de streek of de druiven. Dus moet ik dat telkens aan de sommelier vragen, die daar de tijd niet voor heeft. Kortom: een wijnkaart, desnoods via een QR-code, zou handig zijn. Gelukkig bespeur ik op een van de etiketten de naam Julien Guillot, een wijnmaker uit het zuiden van Bourgogne die weet hoe je een natuurlijke wijn zonder fouten maakt (€ 66 voor een fles). Dat verdient een beter wijnglas dan de veel te kleine exemplaren hier. Of is dat ook een trend?

Aan tafel wordt er nog altijd druk geshared: mosselen in een beurre blanc met dashi (€ 14,50) en gnocchi met stukjes witte asperge en dragon (€ 14,50). De prijzen zijn laag en de porties navenant klein, maar alles is elegant gepresenteerd, vers, fris en origineel. Wat bevestigd wordt door het nagerecht van rabarberijs met mousse van witte chocolade (€ 7,50) en een kaasbordje met uitmuntende Zwitserse Guntensberg (€ 8,50).

