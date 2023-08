Tijdens de zomermaanden vraagt culinair redacteur Berten Vanderbruggen elke zaterdag aan een collega welke smaak of geur eeuwig verbonden is aan een vakantieherinnering. In ruil zoekt hij er een recept bij dat die sfeer opnieuw kan oproepen. Deze week: een stuk mango waarmee Jan De Haese ooit zijn ochtenden in Cuba verrijkte.

‘Mango voert mij telkens terug naar Cuba. Ik trok er vijftien jaar geleden rond en verbleef in “casas particulares”. Dat zijn door de overheid toegestane logies voor toeristen bij particulieren thuis. Bij het ontbijt op mijn adres in Santiago de Cuba kwam steevast een bord verse mango op tafel. De oudere bewoners hadden het zoals veel Cubanen verre van breed, maar de met zorg versneden verse mango gaf toch een rijk en fris smaakgevoel aan elk ontbijt.’

Jan De Haese,

eindredacteur

Chef Farokh Talati, die de keuken aanvoert van restaurant St. John Bread and Wine in Londen, liet zijn Indiase roots los op de mango, om zo de smaak wat complexer te maken dan een simpel stuk verse mango. In dit recept wordt jaggery gebruikt om de mango te zoeten. Aangezien de Perzische keuken een balans is tussen zoet en zuur, komt jaggery (ook wel gor of gur genoemd) in veel recepten voor. Veel Indiase dorpen staan bekend om hun jaggeryproductie. Het wordt gemaakt door het sap van suikerriet of van de dadelpalm in grote open vaten boven gigantische vuren in te laten koken. Zodra het vocht is veranderd in een dikke, amberkleurige karamel, wordt het in vormen geschonken, waarna het afkoelt en hard wordt. Het resultaat is een zachte, donkere brok met een complexe smaak van rijke toffee. Vind je geen jaggery in de Aziatische supermarkt, kun je eventueel ook palmsuiker gebruiken.

Mango gepocheerd in jaggery en saffraan

Als je met een berg mango’s zit die je niet op krijgt voordat ze overrijp worden, dan is dit een geweldige manier om ze te conserveren. Het is heel belangrijk dat je de juiste mango kiest, aangezien hij hier de dominante smaak is. Ga voor de kwaliteit van soorten als Kesar, Badami en Alphonso en kies een mango die rijp maar stevig is. Als de mango te zacht is, valt hij uit elkaar in de hete siroop en dat wil je niet. Hoe je de gepocheerde mango eet, hangt af van je voorkeur: warm, koud, op nagerechten of ijs, of gewoon meteen zo uit de pan.

Voor 1 persoon

⯈1 rijpe mango

⯈100 g jaggery (of palmsuiker)

⯈kaneelstokje van 2 cm

⯈2 groene kardemompeulen, gekneusd

⯈een snufje saffraan

Bereiding

1. Snijd het mangovruchtvlees met een scherp mes van de pit. Leg de stukjes mango met de schil naar beneden op een snijplank en laat je mes langzaam tussen de schil en het vruchtvlees glijden. Gooi de schil weg (of eet hem op als je van elk deel van de mango houdt).

2. Schenk 100 ml water in een steelpan met dikke bodem en voeg de jaggery, het kaneelstokje en de kardemompeulen toe. Zet de pan op hoog vuur. Prak de jaggery in het water tot hij volledig is opgelost en laat 2 minuten koken tot een siroop. Zet het vuur lager en voeg de mango toe. Houd de pan stevig vast bij het handvat en laat de mango door de kleverige, zoete siroop walsen. Ga hier 5 minuten mee door en laat de siroop daarbij inkoken zodat er een laagje om de mango ontstaat.

3. Haal de pan van het vuur en strooi de saffraan erin. Laat opnieuw door de pan walsen.

Je kunt de mango in een gesteriliseerde pot schenken, met de siroop bedekken (laat de specerijen erin voor de smaak) en maximaal 12 weken in de koelkast bewaren. Ik betwijfel echter of het je lukt om hem niet in één keer op te eten.

Bewaar de pit van de mango: als je hem toevoegt aan een curry en hem daar een tijdje in laat sudderen, zal hij een subtiele zoete en fruitige toon aan het gerecht geven.

Dit recept komt uit het kookboek ‘Parsi’, door Farokh Talati, uitgebracht bij uitgeverij Good Cook.