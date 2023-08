Leonie Van Vooren: ‘Meer onderzoek naar de niet-hormonale methode is nodig.’ — © Sebastian Steveniers

De klassieke pil als anticonceptie is op haar retour, steeds meer vrouwen grijpen terug naar natuurlijke methodes, nu met behulp van moderne technologie. Maar hoe veilig zijn die apps en gadgets die de menstruele cyclus tracken? ‘Als we dit niet beter opvolgen, kan een stijging in ongewenste zwangerschappen niet uitblijven.’