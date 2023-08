Acteur Mark Margolis (83), uit ‘Breaking Bad’ en ‘Better Call Saul’, gestorven

De Amerikaanse acteur Mark Margolis, vooral bekend van zijn rol als drugsbaron Hector Salamanca in de serie ‘Breaking Bad’, is op 83-jarige leeftijd overleden. Zo melden verschillende Amerikaanse media, waaronder Variety. Zijn zoon kondigde het nieuws aan.

Voor de rol in ‘Breaking Bad’ sleepte Margolis een Emmy-nominatie in de wacht. Hij speelde ook mee in de serie ‘Better Call Saul’. Aan het begin van zijn carrière brak Margolis bij het grote publiek door als bodyguard Alberto in de gangsterklassieker ‘Scarface’ van Brian De Palma. Voorts had hij ook rollen in onder andere ‘Noah’, ‘Black Swan’, ‘The Wrestler’ en ‘Pi’.

‘Hij was een uit de duizenden’, reageerde zijn manager, Robert Kolker. ‘Zo iemand gaan we niet meer zien. Hij was een dierbare klant en een levenslange vriend. Ik had het geluk hem gekend te hebben.’