Tim Merlier wint slotrit Ronde van Polen

Tim Merlier pakte vrijdag in Polen zijn tweede ritzege in de massasprint. Voor het eindklassement bleef het spannend tot in de laatste rit. De Sloveen Mohoric kon zijn eindzege veiligstellen door de bonificatieseconden aan de tussensprint.

De zevende en laatste rit in de Ronde van Polen beloofde een massasprint te worden. Eén van de topfavorieten voor de sprint, Olav Kooij, startte niet meer met het oog op het WK. Eén concurrent minder dus voor Tim Merlier, die in Polen de eerste rit al won. Andere sprinters in het peloton om in het oog te houden waren ritwinnaar Van den Berg, Gaviria, Ackermann en landgenoot Gerben Thijssen.

Sprinten op 100 kilometer van de aankomst voor de eindoverwinning

Na de tijdrit van gisteren stonden leider Matej Mohoric en Joao Almeida met dezelfde tijd in het algemene klassement. Eén seconde kon dus beslissen over winst of verlies in het eindklassement. Op 100 kilometer van de finish lagen nog enkele bonificatieseconden voor het grijpen. Het ideale moment dus voor de klassementsmannen om er een sprintje van te maken. Pasqualon trok de sprint naar de eindwinst aan voor zijn ploegmaat Mohoric, Almeida was aandachtig en zat in het wiel van Mohoric. Het leek even dat Almeida Mohoric nog zou kunnen overtreffen, maar de Portugese kampioen kwam net te kort. De twee klassementsmannen jumpten zoals volleerde sprinters over de finish.

Sprinten aan de finish in Krakau

De vroege vlucht met Godon, Scaroni en Budzinski kwam er door de bonificatieseconden pas op 90 kilometer van het einde en kreeg maar een voorsprong van anderhalve minuut. Met nog 16 kilometer te gaan was de kopgroep eraan voor de moeite en konden de sprintersploegen zich opmaken voor de finale. Soudal-Quick Step liet voor Tim Merlier niets aan het toeval over en zette zich aan de kop van het peloton met nog twee lokale ronden te gaan. Ackermann, een van de favorieten voor de ritzege, kwam in de aanloop naar de finish nog ten val. De zege was voor Tim Merlier, die sneller was dan De Kleijn en Gaviria.