Westen reageert verontwaardigd op nieuwe veroordeling Navalny

Vanuit het westen lopen er verschillende verontwaardigde reacties binnen op de nieuwe veroordeling van Kremlin-criticus Aleksej Navalny. Zowel de Europese Unie als de Verenigde Naties hekelen een schijnproces en eisen de onmiddellijke vrijlating van Navalny.

Na een ‘gemanipuleerd proces’ is ‘dit willekeurige vonnis een reactie op zijn moed om het regime in het Kremlin te bekritiseren’, schreef Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, op X, het vroegere Twitter. ‘De EU veroordeelt in de sterkste bewoordingen zijn politiek gemotiveerde arrestatie, proces en veroordeling’, voegde het hoofd diplomatie van de EU, Josep Borrell, er in een verklaring aan toe.

Verenigde Naties vragen ‘onmiddellijke vrijlating’

De Verenigde Naties vragen eveneens ‘de onmiddellijke vrijlating’ van Navalny. ‘Dit vonnis wekt nieuwe bezorgdheid over gerechtelijke intimidatie en het gebruik van rechtssystemen voor politieke doeleinden in Rusland’, stelt de Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Volker Türk, in een persbericht aan de kaak.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemt de nieuwe veroordeling ‘een flagrante onrechtvaardigheid’. ‘Poetin vreest niets meer dan diegenen die zich verzetten tegen oorlog en corruptie en de democratie verdedigen, zelfs vanuit een gevangeniscel. Hij zal kritische stemmen niet het zwijgen opleggen’, schreef ze op X.

Ook Parijs heeft ‘in de sterkst mogelijke bewoordingen’ de gevangenisstraf van Navalny veroordeeld. ‘We roepen de Russische autoriteiten nogmaals op om de heer Navalny onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, samen met alle politieke gevangenen’, aldus een woordvoerster van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

VS: ‘Onjuiste conclusie van een onjuist proces’

De Verenigde Staten veroordelen de beslissing eveneens met klem en spreken van ‘een onjuiste conclusie van een onjuist proces’. ‘Het gaat om ongegronde beschuldigingen van zogezegd extremisme’, verklaarde een woordvoerder van het Witte Huis.

De 47-jarige Navalny werd vrijdag door een Russische rechtbank veroordeeld tot negentien jaar bijkomende gevangenisstraf wegens ‘extremisme’. De dissident zit momenteel al een celstraf van negen jaar uit voor ‘fraude’. Navalny, die in 2020 ternauwernood een vergiftiging overleefde, doet alle rechtszaken tegen hem af als politiek gemotiveerd omdat hij een grote criticus is van het regime van Vladimir Poetin.