Oceanen breken weer temperatuurrecord volgens Copernicus

De temperatuur aan het oppervlak van de oceanen haalde op 30 juli dit jaar 20,96 graden volgens de databank ERA5, terwijl het vorige record van maart 2016 dateert en op 20,95 graden lag, zei een woordvoerder van het programma.

De gegevens gaan over de oceanen tussen de 60ste breedtegraad in het noorden en zuiden, enkel de poolgebieden zijn er dus uit weggelaten.

De oceanen absorberen negentig procent van de overtollige warmte op de aarde die door de menselijke activiteit in het industriële tijdperk is voortgebracht en deze opeenhoping van energie blijft toenemen naarmate de broeikasgassen zich ophopen in de atmosfeer.

Voor Piers Forster, van de universiteit van Leeds in Groot-Brittannië, zijn de gegevens van Copernicus ‘heel robuust’. Hij benadrukt dat ze bevestigd worden door waarnemingen door satellieten en temperatuurmetingen rechtstreeks in zee vanuit schepen en weerboeien.

‘De hittegolf op de oceanen vormt een directe bedreiging voor een deel van het zeeleven, we zien al tekenen van verbleking van het koraal in Florida die er een rechtstreeks gevolg van zijn en ik verwacht andere negatieve gevolgen’, benadrukte de professor, die gespecialiseerd is in klimaatverandering.