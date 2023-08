‘Een groot deel van mijn herstel bestaat uit intens de liefde bedrijven’

Er passeerden deze week alweer een paar opmerkelijke uitspraken, van in Val di Togno over Brakel tot in New York en van Zuhal Demir over Goedele Liekens en Rik Van Looy tot Kamagurka. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Ik moet altijd maar vechten, al van sinds ik kind ben. Ik heb moeten vechten om Grieks-Latijn te mogen doen, om als meisje naar feestjes te kunnen gaan, om op kot te mogen in Leuven, enzovoort’

Wie wil begrijpen waarom Zuhal Demir (N-VA) is wie ze is en doet wat ze doet, heeft voldoende aan dit citaat. Alleen moet iemand haar misschien eens zeggen dat ze dankzij haar vechtlust op een gegeven moment zoveel heeft bereikt, dat het ook wel wat rustiger kan. (in het Nieuwsblad)

‘We praten niet meer over politiek. Bart praat me toch onder tafel’

Bruno De Wever heeft het bekvechten met zijn broer allang opgegeven. (in Humo)

‘Bart liep er in zijn tienerjaren al netjes bij: hemd, trui, verzorgde haren… ik krijg er nog rillingen van’

Maar Bruno is zeker niet alles vergeten.

‘Het is grof, het is een gebrek aan goede manieren, het is schandalig, het is beneden alles. Ik ben gekneusd, geschokt. Ik zal ze nooit vergeven voor wat ze me hebben aangedaan’

Herman De Croo (85) wil wel nog steeds vechten; zelfs met de Kamer, waarvan hij zo lang voorzitter is geweest. (in La Capitale)

Goedele Liekens. — © Kris Van Exel

‘Telkens ik in Vlaanderen buiten kom, krijg ik het gevoel dat ik omringd word door mensen die me haten. Ik heb ooit eens in een ver buitenland tussen een school niet-giftige kwallen gezwommen en het is exact die gewaarwording’

Goedele Liekens (Open VLD) zou wel willen vechten, maar de overmacht is te groot. (in Het Laatste Nieuws)

‘De Kamer heeft een eindeloze reeks fouten gemaakt en talloze rechtsprincipes geschonden’

Net als Herman De Croo is ook Siegfried Bracke (N-VA) kwaad op de Kamer: hij is niet van plan om de 126.000 euro aan pensioenbonussen die hij heeft gekregen terug te betalen. En zeggen dat Bracke in De Morgen ooit vertelde dat hij nooit met geld bezig is geweest. (in het Nieuwsblad)

‘Ik heb een job gevonden als bediende bij een verzekeringsmakelaar. Deze staking is mijn afscheidscadeau. Zo kan ik Delhaize financieel nog eens pijn doen’

Bij Delhaize hebben ze een goede raad voor de nieuwe werkgever van Wendy Hermans, assistent-teamleader groenten en fruit in Berchem: maak haar vooral niet kwaad. (in het Nieuwsblad)

‘Echt kwaad zijn op iemand zit niet in mijn karakter. Als je op iemand kwaad bent, moet je het achteraf toch weer goed maken’

Een wijze les van Rik Van Looy (90) voor al wie kwaad is. (in Humo)

Matthias Diependaele. — © Fred Debrock

‘Mijn vriendin vindt het belangrijk om zeker één dag per week samen te eten ’s avonds. Maar dat lukt bijna nooit’

Matthias Diependaele (N-VA), minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed moet thuis vast nog veel goed maken. (in Dag Allemaal)

‘Heb ik te snel terugbetaald? Ik deed het uit schrik en woede en ik heb zeker veel te veel terugbetaald omdat ik belasting had betaald op die extra toeslagen’

In tegenstelling tot Siegfried Bracke betaalde Herman De Croo zijn pensioenbonussen wel terug, en hij heeft enigszins spijt dat hij het zo snel goed probeerde te maken. Geloof er dus niks van als Abba zingt ‘Money, money, money, must be funny, in the rich man’s world’. Weinig geld hebben is iets, veel geld hebben evenzeer. (in La Capitale)

‘Fernand Huts hield een overzichtstentoonstelling van zijn werk in Talinn. Hij vulde twee vliegtuigen met vrienden om naar de opening te gaan. Ik daarbij. Ik heb in die drie dagen vijf euro uitgegeven’

Het kan wel nooit kwaad bevriend te zijn met mensen die meer geld hebben dan jij, weet Koen Fillet. (in het Nieuwsblad)

Rik Van looy. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

‘Weet je wie ik ook ver zie komen op het WK in Glasgow? Primoz Roglic!’

Rik Van Looy mag dan wel wijze raad hebben voor al wie kwaad is, geloof hem niet als je een pronostiek invult of u zou wel eens kwaad kunnen worden: Roglic neemt aan het WK niet deel. (in Humo)

‘De man van haar leven – het zijn haar eigen woorden – is voor Goedele Liekens Marcel. Hij loopt naakt door de tuin, is een centimeter of dertig groot en kan zijn eigen ballen likken’

Geen idee of Goedele Liekens die laatste eigenschap heel belangrijk vindt, maar Sander Van den Broeck heeft het hier in Het Laatste Nieuws niet over een atletische kabouter, wel over een hond.

‘De ideale man weet wat hij wil, is succesvol in wat hij doet en is stabiel, zodat ik dat niet altijd moet zijn’

Marcel wordt vast niet ‘de man van haar leven’ voor Marieke Dilles. (in De Morgen)

‘Op onze eerste date zijn we gaan zwemmen aan het Noordkasteel. Daar kusten we voor het eerst en hebben we ook gevrijd. Achter een strobaal’

De ideale man van Marieke Dilles loopt niet naakt in de tuin, maar ligt achter een strobaal.

‘Een groot deel van mijn herstel bestaat uit intens de liefde beleven en bedrijven’

Als u zich afvraagt wat Bjorn Soenens daar in New York allemaal uitvogelt voor de VRT. Iedereen samen: ‘En dat met ons belastingsgeld’. (in De Morgen)

‘Herr Seele en ik zijn al veertig jaar de beste vrienden, maar wij hebben nog nooit met elkaar over onze gevoelens gesproken. Het persoonlijkste wat we aan elkaar vragen is: “Poept ze nog?”’

Kamagurka en Herr Seele polsen soms bij elkaar of ze nog niet uitgevogeld zijn. (in Humo)

Hilde Van Mieghem. — © Wim Kempenaers

‘Ik ben een sapiofiel – intelligentie windt me op – en ik val op oud’

Net als de vrouw van Bjorn Soenens valt ook Hilde Van Mieghem op oudere mannen. (in Humo)

‘Ik zou het fantastisch vinden als onze heren en dames politici met elkaar zouden discussiëren zoals die gasten van Extra time over voetbal. Zeker als Wesley Sonck van de partij is: hij heeft een toffe deugenietachtige lach en bovenal een lekker lijf. Alleen zijn stem, met dat kraakje erin, vind ik niet zo mooi. Maar van mij hoeft hij niks te zeggen, als hij wil praten, dan doet ie dat maar in Extra time’

Hilde Van Mieghem mag dan wel vallen op oude en intelligente mannen, ze valt ook op de voetbalanalist Wesley Sonck. Misschien moet die dus ook maar eens in de politiek gaan en in de Kamer discussiëren zoals over voetbal: over obstructie, smerige fouten, schwalbes, gemiste kansen en onterechte overwinningen. We zien mogelijkheden.

‘Als je in een voetbalmatch gaat liggen, kun je blijven liggen, maar als je in de koers valt, heb je direct twee minuten achterstand’

Rik Van Looy heeft nog meer levenswijsheden. En inderdaad: ze zouden in het parlement beter discussiëren zoals in Extra time koers – want dat voetbal, dat is toch maar veel gedoe over niks. (in Humo)

Eline De Munck. — © Boumediene Belbachir

‘Voor mij is een cocktail als een goed stuk vlees’

Het is niet dat Eline De Munck wil bijten om een cocktail binnen te krijgen, ze houdt gewoon van topkwaliteit: ‘Een opgespoten kip uit de supermarkt, daar geniet ik niet van. Dat is hetzelfde met cocktails: kwaliteit boven kwantiteit’. (in Dag Allemaal)

‘We hebben onze wekker gezet: straks om 11 uur geven ze hier gratis bier, dat wilden we niet missen’

Deze Duitse jongeren op Mallorca vinden opgespoten kip uit de supermarkt vast wel lekker. (in het Nieuwsblad)

‘Verschillende personen die we op de kiosk aantroffen deden er hun gevoeg, en dat droop naar beneden, tot in de premetro’

Tip: kijk af en toe eens naar boven als u de Antwerpse premetro neemt. (politiewoordvoerder Wouter Bruyns in Gazet van Antwerpen)