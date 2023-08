Bijzonder heldere meteoor gefilmd boven Koksijde

In de nacht van woensdag op donderdag was een opvallend heldere vallende ster of een meteoor te zien aan de hemel. Een camera op het dakterras van het Duinenhuis in Koksijde kon het natuurfenomeen vastleggen.

Meteoren zijn kleine brokstukken die in de ruimte opbranden en een heldere lichtflits laten zien. De beelden werden gemaakt vanop het dakterras van het natuureducatief centrum Duinenhuis in Koksijde. De meteoor of vuurbol was rond 23.25 uur te zien. Het beeld werd vastgelegd met een ‘Allsky7-camera’ net naast de observatiekoepel. Met dit apparaat, uitgerust met zeven camera’s, wordt doorlopend gezocht naar meteoren of andere vuurbollen. Van het natuurfenomeen kwam diezelfde nacht ook een melding binnen vanuit Antwerpen.

Dit meteoorproject werd door AMS, American Meteor Society in 2018 gelanceerd in Europa waarbij overal dergelijke camera’s worden geplaatst. Als een meteoriet op meerdere locaties wordt gespot kan de plaats van inslag, tot op honderd meter nauwkeurig, worden bepaald via driehoeksmeetkunde. Er zijn drie locaties in België: Koksijde, Antwerpen en Humain in Wallonië.