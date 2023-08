Vader van in wassalon achtergelaten meisje bood zich aan bij politie

De baby die vorige week werd achtergelaten in een wassalon in Anderlecht is geïdentificeerd. Dat laat de federale politie weten. De vader van het meisje zou zich aangeboden hebben bij de politie.

‘Op zaterdag 29 juli, rond 16.50 uur, liet een vrouw een baby in een grijze kinderwagen achter in de wasserette in de Kliniekstraat in Anderlecht’, zo stond in een opsporingsbericht dat de politie donderdag verspreid heeft. Ze ging de zaak binnen met een kinderwagen en liep kort daarna weg in de richting van de Brogniezstraat. ‘Ze droeg een witte sweater met een zwarte korte broek.’

De baby, een meisje van ongeveer 3 maanden oud, is intussen geïdentificeerd. De vader van het kind, die het kind nooit officieel erkend heeft, zou zich aangeboden hebben bij het politiecommissariaat en daar ook meegedeeld hebben wie de moeder is. Die informatie blijkt te kloppen met de feiten. De zoektocht naar de moeder gaat momenteel verder. Zij zou niet gedomicilieerd zijn in ons land.

Het kindje verblijft nog altijd in het ziekenhuis.