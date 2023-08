Toeristen gooien 150 jaar oud standbeeld omver bij villa in Noord-Italië

Duitse jongeren hebben een standbeeld vernield tijdens hun verblijf in een villa in Noord-Italië. Het beeld viel in het water toen enkelen van de groep er een foto mee wilden maken. De manager heeft intussen een klacht ingediend tegen de zeventien Duitsers die zijn villa huurden.

Het werk ‘Domina’ van beeldhouwer Enrico Butti (1847-1932) stond in de tuin van een villa in de Noord-Italiaanse stad Viggiù, nabij Varese in Lombardije. Twee mannen klommen in de fontein om op de foto te gaan met het beeld, maar toen een derde met een stok het beeld had gepord, vielen de twee in het water en trokken ‘Domina’ mee naar beneden.

Geen excuses

Het 150 jaar oude beeld, waarvan de waarde geschat wordt op 200.000 euro, was zwaar beschadigd. ‘Het zal niet makkelijk zijn om het te herstellen, ook de fontein raakte beschadigd,’ zei Bruno Golferini, de manager van Villa Alceo. Hij diende een klacht in tegen de zeventien Duitsers, die intussen naar huis zijn teruggekeerd. Ze boden een schadevergoeding aan van 200 euro, en excuses kreeg Golferini niet.

Volgens Italiaanse media werd de villa gehuurd door de Duitse influencer Jannis Danner, die een feestje had georganiseerd met zestien vrienden.