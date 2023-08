Influencer en zelfverklaarde vrouwenhater Andrew Tate niet langer onder huisarrest

De zelfverklaarde vrouwenhater en influencer Andrew Tate moet in afwachting van zijn proces niet langer onder huisarrest verblijven. Dat heeft het hof van beroep in Boekarest beslist.

In juni werden Andrew Tate (36), zijn broer Tristan (34) en twee handlangers beschuldigd van mensenhandel, verkrachting en het opzetten van een criminele groep die vrouwen seksueel uitbuit. Hun huisarrest vervalt nu, al staan ze nog steeds onder juridische controle, stelt het hof. De verdachten ontkennen de beschuldigingen.

De vier verdachten mogen het huis verlaten, maar zijn daarin wel beperkt: ze mogen zich bewegen binnen Boekarest en het Ilfov-district dat de Roemeense hoofdstad omringt. Alleen met toestemming van het gerecht kunnen ze zich buiten die perimeter begeven.

De nieuwe regeling geldt voor ‘een periode van zestig dagen, van 4 augustus 2023 tot en met 2 oktober 2023’, aldus het hof. De broers moeten zich daarin regelmatig aanmelden bij de politie en mogen de twee medebeschuldigden, een voormalige agente en de vriendin van Andrew Tate, niet zien. De datum van het proces werd nog niet vastgelegd.

Andrew en Tristan Tate verbleven sinds maart onder huisarrest. Daarvoor brachten ze drie maanden door in de gevangenis. Ze worden ervan verdacht een netwerk te hebben opgezet begin 2021 in Roemenië en in landen als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

De speurders identificeerden al zeven slachtoffers. De broers Tate lokten hen in de val met romantische manipulatie (de ‘loverboy-methode’). Nadien werden de slachtoffers getransporteerd naar Roemenië. Daar werden ze gedwongen om fysiek gewelddadige handelingen te ondergaan en om in pornofilms mee te spelen. Drie vrouwen stelden zich burgerlijke partij.

Tate, de zelfverklaarde vrouwenhater, heeft miljoenen fans verworven door een ‘ultra-mannelijke’ levensstijl te promoten die volgens critici vrouwonvriendelijk is.