Rugzak Alec Segaert op weg naar WK met internationaal paspoort én fietsschoenen gestolen op trein

De gestolen rugzak is een zwarte rugzak van het merk Samsonite met daarop de logo’s van de sponsors van Lotto Dstny en de naam van Alec Segaert. ‘Alec had hem boven zich geplaatst op het bagagerek’, vertelt broer en trainer Loïc Segaert. ‘Toen hij hem weer wou pakken, was hij verdwenen. Hopelijk komt de rugzak alsnog terecht.’

Spoedprocedure

Normaal nam Alec Segaert om 13.50 uur een vlucht richting Glasgow. ‘Die heeft hij dus niet gehaald. Hij is meteen vertrokken om een spoedprocedure op te starten in de hoop snel een nieuw paspoort te hebben. Volgens onze informatie zou hij dan binnen 4,5 uur al opnieuw over de nodige reisdocumenten kunnen beschikken. We hebben dus nog hoop dat Alec vandaag alsnog kan vliegen’, zei broer Loïc.

Het hoeft dus helemaal geen drama te betekenen. Segaert rijdt volgende woensdag de tijdrit bij de beloften en volgende week zaterdag de wegrit in dezelfde leeftijdscategorie. Die wedstrijden haalt hij in principe wel. ‘Leuk is anders natuurlijk’, zegt Loïc Segaert. ‘Dit kost hem sowieso een trainingsdag en het zadelt hem op met een hoop stress. Bovendien is hij ook zijn fietsschoenen kwijt. Die zaten er ook in en daar reed hij al lang mee en hij voelde zich er goed in.’

Segaert is favoriet voor het WK tijdrijden bij de beloften en outsider voor de wegrace. Even geleden werd hij tevens al vice-kampioen van België bij de profs, zowel op de weg- als tijdrit achter respectievelijk Remco Evenepoel en Wout van Aert.