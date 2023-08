Dit zijn de opmerkelijkste foto’s van de week

Demonstranten houden een Nigerese vlag vast tijdens een demonstratie op onafhankelijkheidsdag in Niamey. Honderden mensen die de staatsgreep in Niger steunen, verzamelden zich voor een massale demonstratie in de hoofdstad. Sommigen zwaaiden met gigantische Russische vlaggen. De demonstranten kwamen samen op het Concertationplein in het hart van de stad, exact 63 jaar nadat het land onafhankelijk was geworden van Frankrijk. — © afp