Droogtemaatregelen versoepeld in West-Vlaanderen en Antwerpen dankzij regenzomer

De voorbije weken waren behoorlijk nat. Daarom mag er in Antwerpen en delen van West-Vlaanderen terug grondwater opgepompt worden. ‘Dat blijft een afweging; het risico is niet volledig geweken.’

In sommige delen van West-Vlaanderen mag terug grondwater onttrokken worden, zoals aan de Handzamevaart en de Heulebeek. Ook het tijdelijk onttrekkingsverbod dat van kracht was voor heel wat Antwerpse waterlopen is donderdag opgeheven.

‘Tegenover landbouwers is dat een begrijpelijke keuze’, zegt waterbouwkundige professor Patrick Willems (KU Leuven). ‘Het blijft een afweging, en het risico is niet volledig geweken, maar langs de kleine waterlopen is de kans klein dat er deze zomer nog grote waterschaarste zal optreden.’

Om droogte tegen te gaan gold sinds 21 juli een oppompverbod of onttrekkingsverbod op verschillende plekken in West-Vlaanderen, waaronder de Kerkebeek, de Hertsbergebeek en de Heulebeek. Maar door alle neerslag de voorbije weken wordt dat verbod nu opgeschort. Dat meldde de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé donderdagavond. Ook Antwerpen besloot na de droogte van mei en juni om een tijdelijk onttrekkingsverbod in te lassen, dat donderdag opgeheven werd.

De kwakkelzomer heeft op veel plaatsen geleid tot een herstel van de waterpeilen. ‘In vorige zomers was er soms een neerslagtekort boven de 300 liter per vierkante meter. Nu is dat 100 liter. Voor de klimaatcrisis was dat een normaal cijfer’, stelt Willems. ‘De regenachtige weken hebben de droogte van mei en juni gecompenseerd.’

Het oppompverbod blijft in West-Vlaanderen wel behouden voor de Blankaart, de Kemmelbeek en de Rivierbeek omdat het waterpeil daar nog niet op punt staat. In Antwerpen blijft ook het permanente onttrekkingsverbod van kracht. Dat geldt sinds het begin van 2022 en beschermt een aantal kwetsbare, ecologisch waardevolle beken in de provincie.