Beelden tonen hoe drone Russisch oorlogsschip aanvalt in Zwarte Zee

Oekraïense drones hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de Russische marinebasis aan de Zwarte Zee in Novorossisk aangevallen. Daarbij zou een Russisch oorlogsschip ernstig beschadigd zijn, melden verschillende bronnen. Ook beelden lijken dat te bevestigen. (red)

Het Russische ministerie van Defensie ontkent dat en maakt geen melding van enige schade. Op sociale media circuleren beelden van een Russische marineschip dat zwaar beschadigd werd, maar het is niet duidelijk of die echt zijn.

De haven van Novorossisk is voor Rusland een belangrijke exporthaven aan de Zwarte Zee ten oosten van de geannexeerde Krim. Het is ook het eindpunt van de 1.500 kilometer lange oliepijplijn vanuit de olievelden in Kazachstan en Russische regio’s ten noorden van de Kaspische Zee.