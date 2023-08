Gevangenen filmen rattenplaag in Sint-Gillis: ‘We zijn nochtans geen grotere misdadigers dan die “gelukzakken” in Haren’

De plaag in de oude gevangenis van Sint-Gillis begon zo’n half jaar geleden. ‘We zagen altijd wel wat ratten hier en daar. Maar toen sloot de gevangenis van Vorst en kwamen al die hongerige ratten van daar naar hier. Een invasie was begonnen. Het is nog nooit zo erg geweest, in geen jaren’, klinkt het bij personeelsleden.

De ratten wonen er in de spouwmuren, hollen over het binnenplein en doen zich tegoed aan het afval en de etensresten die de gevangenen uit hun raam smijten, een onbehoorlijke doch ingeburgerde praktijk in de gevangenis van Sint-Gillis.

‘Het afval ligt op sommigen plekken tot een meter hoog. Tussen die hopen krioelt het echt van de ratten. Vies om te zien.’ Maar ze raken ook tot in de cellen van de gevangenen. ‘Achter de tralies van elk celraam staat een kiepraampje. Als je het open zet heb je een kier van goed vijf centimeter groot, genoeg voor de ratten om binnen te kruipen. We hebben nu de ramen zo aangepast dat de ze maar twee centimeter ver open kunnen. Hopelijk houdt dat de ratten tegen.’

Verdelgingsfirma

Het waren gedetineerden die het rattenprobleem in de gevangenis publiek maakten. Met hun (verboden en binnengesmokkelde) gsm’s maakten ze video’s van de rattenplaag die ze doorstuurden. ‘We zijn het beu’, melden ze. ‘We lezen de kranten over die poepsjieke nieuwe gevangenis in Haren waar de gedetineerden in behoorlijke luxe leven en een prachtige sporthal hebben. Terwijl wij hier verrekken tussen de ziekmakende vieze ratten. Het contrast kan niet groter zijn. Nochtans zijn wij geen grotere misdadigers dan die “gelukzakken” in Haren’, klinkt het.

Volgens gevangenisbronnen is er een firma aan het werk om de ratten te verdelgen. ‘Maar dat helpt niet, of toch niet voldoende. Ondanks de wekelijkse verdelgingsacties lijkt het erop dat de ratten alleen maar toenemen in aantal. Ze kweken enorm.’

Gevangenis sluiten

Het Gevangeniswezen bevestigt de problematiek. ‘Er is een rattenprobleem in Sint-Gillis. We nemen dat heel serieus en proberen met een verdelgingsteam, een externe firma, het probleem onder controle te krijgen. Een eigen team probeert de afvalhopen op te ruimen, in de hoop dat de rattenpopulatie zal afnemen’, zegt woordvoerster Valérie Callebaut van het Gevangeniswezen.

In de aftandse Sint-Gillis huizen op dit moment zo’n 500 gedetineerden. ‘Het is de bedoeling, om op lange termijn, eind volgend jaar, de gevangenis te sluiten. We hopen het merendeel van de gedetineerden van Sint-Gillis onder te brengen in de nieuwe gevangenis van Haren. Dat verloopt gefaseerd en het zal nog even duren voor Haren op volle capaciteit kan werken’, aldus Callebaut.

Stijn Van Den Abeele van de cipiersvakbond VSOA hoopt dat er sneller actie wordt ondernomen om de plaag onder controle te krijgen. ‘Het is heel vervelend en uiterst onhygiënisch. Nog een geluk dat de ratten niet aan de koelkasten kunnen waar we het eten bewaren.’