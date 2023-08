President van Zuid-Korea laat bussen met airco aanrukken voor puffende jamboree

‘Alle overheidsdepartementen moeten alle middelen inzetten om de problemen op de site (in de stad Buan, in het zuidwesten van het land) op te lossen’, aldus president Yoon. De temperatuur loopt in Buan op tot 38 graden Celsius, het hoogste niveau in vier jaar in Zuid-Korea. Er nemen meer dan 43.000 scouts tussen 14 en 18 jaar oud deel aan de jamboree.

De organisatoren liggen ook onder vuur over het gebrek aan ziekenhuisbedden, ondergelopen terreinen, en muggenplagen. Volgens een Zuid-Koreaans parlementslid was een deel van de miserie voorspelbaar, omdat de jamboree plaatsvindt op een terrein dat voordien moeras was en er amper natuurlijke schaduw is.