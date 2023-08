Politie sluit kiosk Antwerpse Groenplaats na overlast: ‘Uitwerpselen dropen premetro in’

Horeca-uitbaters op de Antwerpse Groenplaats kaartten begin juli al de toenemende overlast aan op het plein. Voornamelijk daklozen, alcohol- en drugsverslaafden zorgden niet alleen voor lawaai, ze maakten onderling ook ruzie en vielen voorbijgangers lastig. Mogelijk heeft de overlast te maken met het alcoholverbod dat vorig jaar is ingevoerd op en rond het Sint-Jansplein in Antwerpen.

Om te vermijden dat de overlastplegers opnieuw zouden samenkomen in de overdekte kiosk, is die nu afgesloten met twee opeengestapelde nadarhekken. ‘Het werd er echt te gortig’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. ‘Verschillende personen die we daar aantroffen, deden er ook hun gevoeg en dat droop letterlijk van de kiosk naar beneden, tot in de premetro. Daarom hebben we ingegrepen.’

Volgens de politie gaat het om een tijdelijke maatregel, maar er wordt niet uitgesloten dat de kiosk afgesloten blijft tot ze afgebroken wordt bij de heraanleg van de Groenplaats in 2025.