Tempo ontbossing Amazonewoud neemt af

De ontbossing van het regenwoud in Brazilië is in juli teruggevallen tot het laagste niveau per maand sinds 2017. Dat blijkt uit satellietdata van het Braziliaanse agentschap voor ruimteonderzoek Inpe. In juli ging 500 vierkante kilometer regenwoud verloren, 66 procent minder dan een jaar geleden. In de eerste zeven maanden van 2023 is de ontbossing gedaald met 42 procent in vergelijking met vorig jaar, blijkt uit voorlopige gegevens. De ontbossing piekt normaal in de maanden juni en augustus, wanneer het droger is. President Lula zit volgende week een top voor van leiders van de Amazone-landen. Het is de bedoeling om maatregelen te nemen om het regenwoud beter te beschermen. (reuters)