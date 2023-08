Bus stort in ravijn in Mexico, 17 personen overleden en 22 gewond

De redding was ‘extreem moeilijk’ — © REUTERS

Minstens zeventien personen zijn om het leven gekomen wanneer een bus vanop de snelweg in een ravijn belandde donderdagochtend in West-Mexico. Nog 22 anderen raakten gewond.

Omdat het ravijn ongeveer 50 meter diep is, was de redding ‘extreem moeilijk’, zegt Jorge Benito Rodriguez, de veiligheidssecretaris van Nayarit.

Veertien volwassenen en drie kinderen kwamen om, aldus Rodriguez. Hij voegt eraan toe dat het niet duidelijk is waarom de bus, die 40 passagiers naar Tijuana vervoerde, de controle verloor. De bus crashte dichtbij Barranca Blanca op de snelweg buiten Tepic, stellen autoriteiten.

Vorige maand nog overleden 29 mensen bij een busongeluk in de zuidelijke staat Oaxaca, en in februari verongelukte een bus in Centraal-Mexico die migranten vervoerde. Daarbij kwamen ook zeventien mensen om het leven.