Herman De Croo: ‘Ik heb te snel en te veel terugbetaald’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Fascist

In zijn jongste boek veegt Tom Lanoye de vloer aan met de woke-gedachte. Hij ziet nationalisten als een veel groter gevaar. En hij noemt namen; van Donald Trump over Giorgia Meloni tot jawel, Jean-Marie Dedecker. De burgemeester van Middelkerke reageerde prompt. ’Voor de bordkartonnen woke-negationist Tom Lanoye ben je al een fascist als je broek en je hemd strak in de plooi gestreken zijn.’

Schol

Na Bar Bob en Bar Brul, twee dranketablissementen in Borgerhout, is er nu ook Bar Brouns. Dorstigen moeten zich daarvoor wel naar Limburg begeven. Gastheer Jo Brouns (CD&V) start eind deze maand een waar offensief om zichzelf in de kijker te zetten. Onder het motto ‘Ik vind het belangrijk om met mensen te spreken, eerder dan over mensen’ gaat de minister van Landbouw in zijn provincie de confrontatie aan: hopelijk met een drankje erbij. De verkiezingen naderen.

Fascist (2)

Tom Van Grieken krijgt nooit kritiek uit eigen rangen. De uitzondering bevestigt de regel. Zo kan Rob Verreycken (ex-Vlaams Belang) nog steeds niet verkroppen dat de voorzitter van Vlaams Belang het standje van Project Thule heeft geweigerd op de jaarlijkse IJzerwake. Verreycken vindt het in tegenspraak met het ‘godsvrede-beginsel’ dat vereist dat Vlaamse organisaties onderling geen ruzie maken. Project Thule werd opgericht door neonazi's.

Vergiffenis!

‘Ik heb te snel en te veel terugbetaald.’ In een interview met Sud Info laat Herman De Croo (Open VLD) zijn boosheid de vrije loop. Als voormalig Kamervoorzitter ontving hij een bijkomend pensioen dat achteraf onwettig bleek te zijn. Maar De Croo blijft erbij dat hij zich van geen kwaad bewust was. Hij voelt zich belazerd omdat de feiten een slagschaduw op zijn carrière werpen. Toch betaalde hij snel het surplus, zo’n 200.000 euro, terug. ‘Ik vergeef het hen nooit,’ zegt hij nog over de diensten van de Kamer.

Singles!

‘De politiek heeft nood aan meer singles in het parlement,’ toetert Carla Dejonghe, fractieleider voor Open VLD in het Brussels Parlement. ‘Alleenstaanden zijn amper vertegenwoordigd in de politiek, maar ze betalen wel de meeste belastingen in dit land. Het klassieke gezin met twee kinderen is nog steeds de norm,’ zegt ze in La Libre Belgique. Dejonghe is zelf single en voorzitter van de vereniging All1 die de belangen van alleenstaanden behartigt. Dejonghe stelt voor om naast de genderquota’s ook quota’s voor alleenstaanden in te voeren op de kieslijsten. ‘Het is de enige manier om op korte termijn de zaken te doen veranderen.’

Belastingen!

Tussen de pikante beelden door heeft P-Magazine een interview met Open VLD-politica Els Ampe. Ze vindt de ‘war on drugs’ niet het juiste denkspoor. ‘Er wordt gewerkt met helikopters, met bearcats… men zet bijna het leger in “tegen drugs”! En het resultaat blijft peanuts, he. Kijk, bij de alcoholsector is het eenvoudig: als je iets verkoopt betaal je daar belastingen op. Logisch. Dat geld wordt dan gebruikt voor gezondheidszorg, scholen, wegen, enfin: voor van alles en nog wat. Maar de druglords? Die betalen nul belastingen!’