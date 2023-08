Geen protest bij Rammstein in Brussel, wel gemengde gevoelens

We hebben elke kant van het Koning Boudewijnstadion gezien. In tegenstelling tot in Duitsland en in Oostenrijk is er in Brussel geen zichtbaar protest tegen de komst van Rammstein. Ondanks de beschuldigingen dat frontman Till Lindemann enkele fans tijdens afterparty’s gedrogeerd en verkracht zou hebben.

‘Iedereen vraagt of het waar is, maar niemand vraagt of het niet waar is’, zegt Lionel uit Namen. Ze hebben niet getwijfeld om naar Rammstein te komen kijken, maar willen zich ook niet uitspreken over het waarheidsgehalte van de beschuldigingen. Een dame uit het gezelschap had zelfs nog nooit eerder van de beschuldigingen gehoord. ‘Je weet dat het er wild aan toe gaat op zo’n afterparty’s, je weet wie Till Lindemann is. Ze duiken niet in bed met de kruidenier van om de hoek’, zegt Aurélien. ‘Als hij schuldig bevonden wordt, moet hij wel zijn straf aanvaarden’, klinkt het.

Generatiekloof

Er zit een duidelijke generatiekloof tussen de Rammstein-fans die we spreken. Hoe ouder de fan, hoe minder ze getwijfeld hebben om te komen. ‘Ik had vooral schrik dat het concert afgelast zou worden’, zegt Michel uit Rochefort. Ook hij verwijst naar het imago van de zanger: ‘Je weet dat het geen heilige is.’ Zowel hij als zijn vrouw zou na een veroordeling nog steeds naar de concerten gaan.

Die generatiekloof merkt Roland uit Leverkusen maar al te goed: ‘Mijn 27-jarige dochter is boos dat ik hier ben.’ Zij ziet in het verdriet van de vrouwen een teken van waarheid. ‘Het grote probleem is dat vrouwen veel te laat aangifte doen. Je hebt in Duitsland ook vrouwelijke agenten waar je je klacht bij kunt neerleggen.’

Geen demonstranten, wel fans in Brussel. — © isg

Jongere fans twijfelden wel om naar het concert te komen. Ze hechten meer waarde aan de aantijgingen en zijn ook meer geneigd om ze te geloven. ‘Ik vind het jammer, maar ik zou er niet van schrikken. Ik hoop dat het niet waar is’, zegt Charlotte uit Mechelen.

Vanessa uit Essen deelt die gevoelens: ‘Dit zou het moment van de zomer moeten zijn, nu voel ik me er ongemakkelijk bij. We hadden de tickets nu niet meer gekocht.’ Ze twijfelde, maar is uiteindelijk toch gekomen: ‘Ik denk dat het mogelijk is dat de band binnenkort uit elkaar gaat. Misschien is dit de laatste keer dat we ze kunnen zien optreden.’ Ze spreekt zich liever niet uit over de aantijgingen, maar denkt dat Lindemann weinig te vrezen heeft: ‘Het is zo moeilijk om iets te bewijzen. Ik denk dat hij hoe dan ook niet veroordeeld zal worden.’

Wat er met Lindemann en Rammstein zal gebeuren, valt af te wachten. Ondertussen doken er nieuwe beschuldigingen op, dit keer over toetsenist Christian Lorenz. Ook hij zou – volgens de aantijgingen – twee vrouwen gedrogeerd en betast hebben. Rammstein-fans laten het voorlopig niet aan hun hart komen. Zij feesten er de komende drie dagen op los in het Koning Boudewijnstadion. Ook Till Lindemann blijft zijn ruige zelf, al worden er deze keer geen afterparty’s georganiseerd.