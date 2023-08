Meer dan helft dodelijke ongevallen op snelweg vindt plaats nabij op- en afritten

In België wordt 38 procent van de voertuigkilometers op de autosnelweg gesleten. Het risico op een ongeval is er kleiner dan op andere delen van het wegennet, maar de ernst is wel direct aanzienlijk groter, stelt Vias. Per 1.000 letselongevallen op de snelweg komen 31 mensen om. Dat is drie à vier keer meer dan in de bebouwde kom, waar negen doden vallen per 1.000 letselongevallen.

Vias onderzocht daarvoor 151 dodelijke snelwegongevallen in de periode 2021-2022. Tien procent van de dodelijke ongevallen gebeurde op een op- of afrit, vier op de tien dodelijke ongevallen in de onmiddellijke omgeving – 500 meter – ervan. In totaal komt dat neer op de helft of 54 procent van de dodelijke snelwegongevallen op of nabij een op- of afrit.

Nog een opvallende vaststelling uit het rapport van Vias: van de overlijdens op de snelwegen was een op de tien een voetganger.