Wie zijn de mensen die het voortouw nemen, die voorgaan in de strijd voor hun buurt, stad of wereld? Deze zomer presenteren we u er elke dag een. Vandaag Charles Leclef, die Mechelen niet alleen zijn eigen bier én whisky schonk, maar via de brouwerij ook het verloederde begijnhof waar hij opgroeide een tweede adem gaf.