Is vakantie wel goed voor ons? Of geeft het soms meer stress?

Geeft vakantie ons onnodig stress of is het net ontladend? En wat met mensen die hard werken en daar plots mee stoppen? Tomas Van Dijk doorploegde de wetenschap op zoek naar antwoorden.

Stel je eens voor: je rijdt in de hoogste versnelling en schakelt in één keer terug naar de eerste. Dat is natuurlijk niet goed voor je ­wagen. Volgens Jessica de Bloom ervaren mensen die hard werken en daar plots mee stoppen als ze op vakantie gaan iets vergelijkbaars. De psycholoog van de Rijksuniversiteit Groningen deed jarenlang onderzoek naar de gevolgen van vakantie voor onze gemoedstoestand en gezondheid. Ze maakte de vergelijking met het autorijden enkele jaren geleden in een overzichtsartikel in het blad The Psychologist. Er zijn zelfs termen voor deze koude douche: ‘transitiestress’, ‘omgevingsshock’ en ‘vakantieziekte’.

Alleen al de anticipatie op een reis kan negatieve consequenties hebben. Dat ontdekte De Bloom een paar jaar geleden toen ze – destijds nog bij de Radboud Universiteit Nijmegen – een honderdtal mensen die op wintersport gingen, vroeg om een week lang een dagboek bij te houden. Deel­nemers moesten vragen beantwoorden die te maken hadden met hun gezondheid en welbevinden. Het ging om vragen over vermoeidheid, spanning en energie, maar ook over werkdruk op kantoor en in het huishouden.

Een à twee weken voor de vakantie ervoeren mensen veel druk – allerlei zaken moesten nog vlug afgerond – en was het matig gesteld met hun gemoedstoestand. De stress verdween niet meteen bij aanvang van de vakantie, maar meestal pas na enkele dagen van gewenning.

Hetzelfde patroon komt naar voren in andere studies. Oostenrijkse wetenschappers onderzochten in 2012 wat een trip naar een kuuroord deed met de bloeddruk van een vijftigtal mensen. De proefpersonen moesten gemiddeld 120 kilometer afleggen, niet bepaald een wereldreis. Toch maten de onderzoekers op de dag voor vertrek en op de dag van aankomst een verhoogde bloeddruk. De eerste nacht in het oord sliepen de vakantiegangers ook minder goed.

Hieruit mag je niet concluderen dat vakantie slecht is, al zou het wel erg helpen om de overgangsfase wat subtieler te laten verlopen. Meerdere studies laten zien dat mensen die vrijwel nooit op vakantie gaan een verhoogd ­risico hebben op hart- en vaatziektes en vroegtijdig overlijden.

Een van die studies maakt deel uit van de Framingham heart ­study. Dat is een wereldberoemd onderzoek dat is opgestart in 1948 in het Amerikaanse stadje Framingham. Ruim vijfduizend inwoners gaven zich toen op om zich om de twee jaar medisch te laten onderzoeken en gegevens over hun levensstijl te delen met de wetenschappers. De studie loopt nog steeds, voor een groot deel met de nakomelingen van de eerste proefpersonen. Halfweg de jaren 60 deden 749 vrouwen van middelbare leeftijd, die toen nog geen last hadden van hart- en vaatziektes, mee aan een studie waarbij ze twintig jaar gevolgd zouden worden. Vrouwen die vrijwel nooit op vakantie gingen, bleken vaker te last te krijgen van hart- en vaatziektes. Het effect was het sterkst bij huisvrouwen.

Een studie uit 2000 met nog veel meer deelnemers – mannen ditmaal – laat er ook geen misverstand over bestaan. Psychologen van de Oswego State University of New York en de universiteit van Pittsburgh volgden meer dan tienduizend mannen gedurende negen jaar. Zij die aangaven minstens eenmaal per jaar op vakantie te gaan, hadden gedurende die negen jaar ongeveer dertig procent minder kans om te sterven door hart- en vaatziektes.

Bij die cijfers kun je natuurlijk kanttekeningen plaatsen. Mensen die al ziek zijn, gaan minder op ­vakantie. En rijkelui houden er doorgaans een gezondere leefstijl op na. Laat dat nou ook de mensen zijn die vaker op vakantie gaan. De onderzoekers hebben geprobeerd dit te corrigeren in hun modellen. Maar het lukt nooit om dergelijke effecten helemaal weg te filteren. Toch staat het volgens De Bloom als een paal boven water: ‘Alleen maar werken en geen vakantie, dat houd je niet vol’.

Dit artikel verscheen eerder op 23 juni 2018.