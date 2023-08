Belgische deelnemers komen toe op de jamboree in Zuid-Korea. — © rr

De jamboree in Zuid-Korea, waar scouts uit de hele wereld op kamp zijn, kampt met een waslijst aan klachten en ongemakken. De toestand op het terrein is niet ideaal en honderden deelnemers zijn onwel geworden door de hitte. ‘Maar er is geen noodsituatie’, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.