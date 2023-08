De reiskoffer van Fikry el Azzouzi: ‘Zo fijn om helemaal opgeslorpt te zijn’

Elke week vragen we welke cultuurproducten iemand deze zomervakantie in de koffer stopt. Vandaag: schrijver Fikry El Azzouzi.

Voor Fikry El Azzouzi zit de ­vakantie er al op. De schrijver gunde zichzelf wat verlof in juli om ‘opnieuw te kunnen ademen’, maar neemt nu resoluut de pen weer in de hand. ‘Ik heb me ook op Theater Aan Zee nog wat kunnen ontspannen, al was het ook wel spannend omdat ik er volgend jaar curator ben. Maar nu zet ik me volop aan een nieuwe roman. Verder heb ik nog enkele theaterafspraken op de agenda en schrijf ik ook mee aan een serie. Er ligt dus wel wat werk op de plank, maar de focus ligt vooral op mijn nieuwe boek.’

Boek: Lucia Berlin, Hand­leiding voor poetsvrouwen

‘Ik had onlangs een verhaal gelezen uit de kortverhalenbundel Handleiding voor poetsvrouwen van Lucia Berlin. Ik wist meteen: dit boek moet ik lezen. Het zijn verhalen met heel gewone thema’s uit het dagelijkse leven, waarin de vrouw centraal staat. Zo las ik al een verhaal over een vrouw die haar kleren gaat wassen in een wasserij en er vervolgens allerlei figuren tegenkomt. ­Berlin schrijft heel vlot, met veel dialogen. Haar verhalen hebben iets mysterieus en absurds, en zijn altijd doorspekt met humor. In de toon zit ook een soort melancholie waar ik heel erg van hou. Ik had nog nooit iets van Berlin gelezen, maar ben er aangenaam door verrast. Nochtans is het kortverhaal geen gemakkelijk genre. Als je met zo’n bundel naar een uitgever stapt, maak je bij wijze van spreken een owngoal.’

Podcast: Ear hustle

‘Ik ben onlangs aan de podcast Ear hustle begonnen. De reeks geeft je als luisteraar een verregaande inkijk in het leven in de gevangenis. Ze toont hoe er achter tralies een aparte soort samenleving ontstaat. De podcast is meeslepend en razend ­interessant. Je hoort het verhaal van de gedetineerden zelf, hoe het is om in een klein kotje samen te leven met collega-misdadigers, met wie ze soms helemaal niet overeenkomen. Ook kleinere dingen zoals bijvoorbeeld het gevangeniseten komen ter sprake, onderwerpen waar je je anders zelden vragen bij zou stellen.’

Serie: Peaky blinders

‘De hype rond Peaky blinders heeft mij destijds ook te pakken gekregen. Ik heb de serie in fases bekeken, met soms een lange pauze tussen de seizoenen, maar mijn enthousiasme is er nooit door afgenomen. Nu ben ik aan het laatste seizoen begonnen. Er zitten heel sterke personages in en de sfeer in de decors en de kostuums is heerlijk. Je leeft helemaal mee met de maffiapraktijken van de familie Shelby, en dat in de stemming van het Engeland in de tijd van het interbellum. De historische component is ook boeiend, met de opkomst van het fascisme in Groot-Brittannië. Ik kan ervan genieten om ’s avonds helemaal opgeslorpt te worden door een serie. Voor je het weet, is het twee uur en heb je vijf afleveringen gezien.’

Dit artikel verscheen op 16 agustus 2022.