Vrouw laat baby achter in Anderlechtse wasserette

Een onbekende vrouw heeft afgelopen zaterdag een drie maanden oude baby achtergelaten in een wasserette in Anderlecht. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat het Brusselse parket donderdag heeft laten verspreiden.

De vrouw ging de wasserette in de Kliniekstraat omstreeks 16.50 uur binnen met een grijze kinderwagen en liep na enkele ogenblikken weg in de richting van de Brogniezstraat. Ze droeg een witte sweater en een zwarte korte broek.

In de kinderwagen lag een baby, een meisje van ongeveer drie maanden oud. Het kind heeft een getaande huidskleur, grote donkere ogen en krullend haar, en droeg een witte trui toen ze werd aangetroffen.

Wie meer informatie heeft over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800/30 300.