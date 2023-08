Somalische sportbobo geschorst nadat sprintster te traag had gelopen

De Somalische voorzitter van de atletiekfederatie is geschorst nadat een sprintster meer dan 21 seconden nodig had gehad om de 100 meter af te leggen tijdens de World University Games. Op beelden is te zien hoe de Somalische Nasra Abukar Ali meteen achterop raakte bij het startsignaal.

Nasra Abukar Ali schreef zich in voor de 100 meter voor vrouwen tijdens de studentenwedstrijden in China, maar ze eindigde als laatste, meer dan 10 seconden na de winnaar die 11,58 seconden klokte. Uit onderzoek blijkt nu dat Ali geen sporter of hardloper is.

Khadijo Aden Dahir, de voorzitster van de Somalische atletiekfederatie, heeft zich volgens de minister van Sport Mohamed Barre Mohamud schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en het belasteren van de naam van de natie. Er gaan geruchten dat Nasro Abukar Ali het nichtje is van de vicepresident van de Somalische sportfederatie, maar dat is vooralsnog bevestigd noch ontkend.

Het ministerie voegde er nog aan toe dat uit het onderzoek bleek dat er geen geregistreerde Somalische Universitaire Sportvereniging was.

(fc)