Kassa kassa bij Euronav

Voor de aandeelhouders van het Belgische scheepvaartbedrijf Euronav wordt het in 2023 kassa kassa. Dat blijkt uit het persbericht over de halfjaarresultaten.

Euronav heeft besloten om de volledige nettowinst per aandeel van het tweede kwartaal – 0,8 dollar – te besteden aan de uitbetaling van een kwartaaldividend. De aandeelhouders zullen in de loop van 2023 in totaal 2,63 dollar dividend per aandeel ontvangen.

Het leidde er mee toe dat de beurskoers van Euronav woensdag sterk is gestegen. De koers steeg maximaal 5 procent. Bij het sluiten van de beurs was er een koerswinst van bijna 3,5 procent.

Vertrouwen in toekomst

De grote dividendenstroom weerspiegelt het vertrouwen van de raad van bestuur in de onderneming en in het vermogen van de tankersector om in de nabije toekomst sterke vrachtmarkten te behouden, verklaart Euronav.

Het maakt ook dat de twee grote aandeelhouders van Euronav – de Noors-Cypriotische scheepvaartmagnaat John Frederiksen en de Belgische redersfamilie rond CMB-topman Alexander Saverys, die samen meer dan de helft van het bedrijf in handen hebben – goed op weg zijn om de honderden miljoenen euro’s terug te verdienen die ze vorig jaar spendeerden om zich in te kopen bij de oliereder.

De royale dividenduitkering komt er na een uitzonderlijk goed tweede kwartaal. De omzet steeg met 200 miljoen dollar tot 348 miljoen dollar. Er is nu sprake van 161,8 miljoen dollar nettowinst, na een eerder verlies van 4,9 miljoen dollar een jaar geleden. Euronav zelfnoemt het een van de beste operationele prestaties ooit in een tweede kwartaal. (pse)