Rapper Lomepal beschuldigd van seksueel misbruik

De feiten zouden hebben plaatsgevonden in New York in 2017, aldus Franse media. Het slachtoffer is een kennis van Lomepal. Drie jaar na de feiten, in 2020, besliste ze om klacht neer te leggen. Afgelopen juli werd de rapper ook al op sociale media beschuldigd van aanranding.

Antoine Valentinelli (1991), beter bekend als Lomepal, is actief als rapper en zanger sinds 2011 en bracht drie albums uit: Flip (2017), Jeannine (2018) en Mauvais Ordre (2022). Zijn grootste hit ‘Trop Beau’ werd al ruim 150 miljoen keer gestreamd op Spotify. Valentinelli is bevriend met de Belgische rapper Roméo Elvis en maakte met hem de bekende song ‘1000°C’.