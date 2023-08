Droger na de middag

Vanavond

In de loop van de avond zijn er aanvankelijk nog enkele buien mogelijk, maar in de loop van de nacht wordt het overal droog en de opklaringen worden geleidelijk breder. Uiteindelijk is het helder in het hele land en de nachttemperaturen worden iets lager bij minima rond 12 graden. De noordwestenwind zwakt geleidelijk af.

Morgen

Vrijdagochtend meldt zich een buienlijn aan de kust. De buien trekken nadien landinwaarts en kunnen lokaal stevig zijn, zelfs vergezeld van een donderslag. Na de middag wordt het droger vanuit het westen en breekt de zon flink door. De buien verlaten het oosten pas in de avond. Bij een matige noordwestenwind liggen de maxima rond 20 graden.

Weekend

Zaterdag krijgen we alle ingrediënten van de herfst. Het waait hard, er zijn perioden met regen en er is kans op onweer. De maxima klimmen niet hoger dan 18 graden.

Zondag wordt een herhaling van zaterdag, behalve dat de buien in het tweede deel van de namiddag stilaan verdwijnen. Met een matige en aan zee krachtige noordwestenwind haalt het kwik slechts een graad of 17.