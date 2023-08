Hogere rente katapulteert winst ING België hoogte in

ING België kon in de eerste jaarhelft zijn belastbare winst bijna verdrievoudigen dankzij hogere rente-inkomsten in combinatie met lagere kosten. ‘We hebben jarenlang te weinig verdiend.’

Heeft professor Paul De Grauwe dan gelijk dat banken een te groot deel van de rentebonus als gevolg van de hogere ECB- en marktrente voor zichzelf houden? Dat ze meer kunnen doen voor de spaarder? Met een toename van de winst voor belasting van 201 miljoen in de eerste jaarhelft van vorig jaar naar 588 miljoen afgelopen halfjaar, lijkt de situatie niet in balans.

Peter Adams, ceo van ING België, ziet het anders. ‘We hebben de voorbije jaren constant te maken gehad met een negatieve ECB-rente. Toch kregen de meeste spaarders op hun spaargeld nog 0,11 procent. In die periode zat ons rendement niet op het juiste niveau. Door het harde werk van onze teams halen we opnieuw goede resultaten. Die zijn niet meer dan correct.’

Hans De Munck, financiële man van ING België zegt dan weer dat de kapitaalkost van ING Bank zo’n 10 procent bedraagt. Het rendement op eigen vermogen zat daar vorig jaar (4,4%) en het jaar ervoor (7,6%) onder. Afgelopen jaarhelft zat het duidelijk beter met een rendement van 13,7 procent.

Beste van twee werelden

De bijna verdrievoudiging van de belastbare winst komt er als gevolg van een combinatie van het beste van twee werelden. De rente-inkomsten stegen fors (plus een derde) terwijl de kosten daalden (-4,3 procent). Dat zette een flinke hefboom op de winstontwikkeling. Die hefboom werd nog versterkt doordat de voorzieningen voor mogelijke kredietverliezen met 64 miljoen daalden tot 91 miljoen. De kredietverliesratio (0,17 procent) bleef daardoor historisch laag.

‘Vorig jaar barstte de oorlog in Oekraïne los en legden we extra voorzieningen aan om mogelijke verliezen die grote klanten van ons in Rusland zouden kunnen lijden, op te vangen. De negatieve schok is er niet gekomen’, zegt Adams. De economie bleef het redelijk goed doen. Door de automatische loonindexering steeg de koopkracht en ook de arbeidsmarkt bleef goed presteren. Anderzijds komt de concurrentiekracht van de economie wel onder druk.

‘We hadden gedacht dat de oorlog in Oekraïne al na een jaar negatieve gevolgen zou hebben. Dat hebben we niet gezien. Onze bezorgdheid verschuift nu meer naar de middellange termijn. Wat zullen de gevolgen zijn van de verzwakte concurrentiepositie van de bedrijven’, vraagt Adams zich af.

Ineos

ING Bank ziet vooral bij zijn grootste klanten, vaak grote industriële spelers, dat ze twijfels hebben om nieuwe investeringen in België en zelfs Europa te doen. ‘Ze zien dat de VS relatief aantrekkelijk zijn zowel vanuit investerings- als consumentenperspectief.’

Eén van de grote investeringen in België die momenteel op de helling staan is de investering van 4 miljard van de chemiegroep Ineos. Het Vlaams Gewest heeft op dat project een waarborg afgeleverd van een half miljard. Het Vlaams Gewest is niet buiten schot, geeft Adams aan. Tot nu toe werd geschreven dat als het project er niet komt om vergunningsredenenen, de waarborg niet kan uitgewonnen worden. ‘Zo lezen wij dat niet’, zei Adams. Het Vlaams Gewest loopt wel degelijk risico. Adams wijst erop dat het hoe dan ook te vroeg dag is om nu al bepaalde stappen te zetten in het dossier.