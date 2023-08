Solvay in de onderste schuif op de beurs

De beurskoers van de Belgische chemiegroep Solvay is woensdag met 3 procent gedaald, hoewel de halfjaarwinst beter was dan verwacht. Beleggers zijn sceptisch over de aangekondigde spitsing van de chemiegroep.

Solvay legde geen slechte resultaten voor: de halfjaarwinst was beter dan verwacht, en winstprognose voor het hele jaar bleef behouden. Solvay is een van de weinige chemiebedrijven die in de loop van de eerste jaarhelft niet moesten waarschuwen voor een terugval van de winst in 2023, zegt ceo Ilham Kadri. Toch werd de Belgische chemiegroep niet beloond op de beurs.

Wat is de verklaring voor die terugval met 3 procent? Financieel econoom Tom Simonts stelt vast dat de beleggers Solvay al een hele tijd niet belonen voor goede resultaten. Hij wijst erop dat vooral de Angelsaksische beleggerswereld sceptisch staat tegenover het reilen en zeilen van Solvay en in het bijzonder tegenover het plan om de chemiegroep tegen het einde van 2023 in tweeën te hakken.

Geduld

De top van Solvay, en heel wat beursanalisten, gaat ervan uit dat na de splitsing de twee aparte bedrijven meer waard zullen zijn op de beurs, vergeleken met de huidige waardering van het chemieconcern. In de Angelsaksische beleggerskringen zijn ze daar nog niet zo zeker van.

De beleggers moeten bovendien flink wat geduld oefenen. Ceo Kadri herhaalde nog maar eens dat pas tijdens het vierde kwartaal echt duidelijkheid zal ontstaan over de splitsing. Dan wordt bekendgemaakt wie de teugels in handen krijgt in beide bedrijven en staan informatieronden op het programma over de financiën en de strategie van beide bedrijven.

De halfjaarresultaten tonen aan dat Solvay – net als veel andere chemiebedrijven –geconfronteerd wordt met de onzekere economische toestand. De eerste zes maanden leverden 4,3 procent minder omzet op dan in dezelfde periode vorig jaar. De brutowinst lag wel 3,4 procent hoger dan de eerste zes maanden van 2022. Maar de twee kwartalen van 2023 waren zeer verschillend. Het eerste kwartaal 2023 was nog goed voor 18 procent meer brutowinst, terwijl die in het tweede kwartaal 8,6 procent onder het niveau van vorig jaar lag. (pse)