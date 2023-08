De beste muffins, met verse bessen

Barbara Serulus is niet snel tevreden als ze bakt. Heeft ze een winnend recept beet, dan deelt ze het in De Standaard Magazine. Zo kwamen we aan deze muffins, die je met bessen, maar ook met ander fruit kunt maken.

Voor 12 muffins:

• 300 g bloem (tarwe of spelt – rogge lukt ook). Je kunt zeker ook volkorenbloem gebruiken voor een extra voedzame (maar iets densere) muffin.

• 175 g suiker

• 2 tl bakpoeder

• Snuifje zout

• 1 ei

• 250 ml botermelk (kun je vervangen door 250 g yoghurt)

• 125 g boter, gesmolten en een beetje afgekoeld

• 200 g fruit (zoals blauwe bessen, appel, peer of vijgen die je in kleine stukjes snijdt. Ook gedroogd fruit als veenbessen of rozijnen kunnen dienstdoen.)

Om af te werken:

• 1 el grove havervlokken

• 1 el rietsuiker

Optioneel:

• ½ tl kardemom en/of kaneel voor wat extra kruidigheid

• 1 el lijnzaad of 2 el grove havervlokken om de muffin wat meer beet te geven

Materiaal:

• Muffinbakblik

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Meng de droge ingrediënten in een mengkom. Meng hier de helft van het fruit onder (als de stukjes fruit met bloem omhuld zijn, zinken ze minder snel naar de bodem). Meng de natte ingrediënten in een andere mengkom. Stort de droge ingrediënten bij de natte en meng kort – als je te lang mengt, ontstaan er gluten en krijg je geen luchtige maar taaie gebakjes. Laat het deeg 10 minuten rusten terwijl je je bezighoudt met het klaarmaken van je muffinbakblik.

2. Natuurlijk doen kleine cakevormpjes uit bakpapier het hier prima. Als je die niet bij de hand hebt, kun je je muffinbakblik invetten of knip je kleine vierkante stukken uit een groot vel bakpapier. Bekleed het bakblik met bakpapiertjes en schep in elk vormpje een stevige eetlepel beslag. Gebruik al het beslag op en duw de resterende stukjes fruit in de bovenkant van de muffins: zo krijg je een mooi eindresultaat met gekaramelliseerde stukjes fruit bovenaan. Werk af met een snuifje suiker en wat havervlokken op elk gebakje.

3. Bak 30 minuten op 180 °C. Haal de muffins meteen uit de vorm en laat ze afkoelen op een taartrooster. Eet ze vers of stop ze, eens afgekoeld, in een luchtdichte doos en bewaar ze tot een week op een koele plaats.

Tip: Wil je deze muffins volledig plantaardig bakken? Vervang dan de boter door dezelfde hoeveelheid neutrale olie, vervang de botermelk door plantaardige yoghurt (geen kokosyoghurt, die is te vet, soja is prima) en het ei door een eetlepel gekneusd lijnzaad geweekt in 3 el lauw water.