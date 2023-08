Nederlands kampioen Feyenoord geeft recordbedrag voor Ayase Ueda van Cercle Brugge

Ayase Ueda brak als profvoetballer door bij Kashima Antlers in Japan. Daar plukte Cercle Brugge hem vorig seizoen weg. Voor groen-zwart speelde de spits 42 wedstrijden, waarin hij 23 keer kon scoren.

De 24-jarige Ueda heeft in augustus voor vijf jaar getekend bij Feyenoord. Volgens NOS gaat hij voor bedrag van minimaal negen miljoen euro naar Rotterdam. Daarmee is hij de duurste aankoop ooit voor Feyenoord. De Slowaak David Hancko was tot voordien de duurste transfer, ter waarde van 8,3 miljoen euro.

Met de Rotterdammers zal de vijftienvoudige international zijn opwachting maken in de Champions League. De ploeg van trainer Arne Slot dwong dankzij het behaalde kampioenschap een rechtstreeks ticket af voor de groepsfase.