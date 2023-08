Opnieuw een verrassing op WK voetbal: Marokko plaatst zich ten koste van favoriet Duitsland

Tijdens de laatste wedstrijd in groep H kon nog alles gebeuren. Colombia was zo goed als zeker van kwalificatie, maar zowel Duitsland als Marokko konden het tweede ticket nog in ontvangst nemen.

Vroeg doelpunt voor Zuid-Korea

Vice-Europees kampioen Duitsland – een van de WK-favorieten – werd opgeschrikt door een vroeg doelpunt van Zuid-Korea. Na een lange pass van Lee Young-ju stond de 35-jarige Cho Sohyun alleen voor doel. Ze trapte langs doelvrouw Merle Frohms in de linkerhoek binnen. Zuid-Korea had dit WK nog niet eerder kunnen scoren.

Net voor het einde van de eerste helft volgde de Duitse gelijkmaker: na een knappe voorzet van Svenja Huth kopte Alexandra Popp de bal binnen. Tien minuten in de tweede helft gebruikte Popp opnieuw haar hoofd om de bal binnen te werken, maar ze stond buitenspel.

Er volgden nog verschillende goede kansen voor Popp en Sydney Lohmann, maar de Duitsers kregen de bal niet meer in het Koreaanse doel: 1–1 werd de eindscore na 106 minuten spelen.

Een gefrustreerde Alexandra Popp. — © reuters

Marokko klopt Colombia

Marokko wist dat het moest winnen van Colombia om kans te maken op het ticket voor de achtste finales. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Marokko een penalty toegewezen nadat de Colombiaanse Daniela Arias Ibtissam Jraidi neerduwde in de zestien. Ghizlane Chebbak mocht de bal op de stip zetten. Doelvrouw Catalina Perez stopte de penalty, maar in de rebound kon Anissa Lahmari toch binnentikken.

Zo plaatst Marokko zich bij zijn allereerste WK-deelname meteen voor de achtste finales. Daar nemen ze het op tegen Frankrijk. Groepswinnaar Colombia komt uit tegen andere verrassing Jamaica.