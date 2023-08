Lizzo noemt beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag ‘vals’

De 35-jarige Amerikaanse zangeres, bekend van hit ‘About damn time’, reageerde donderdagmiddag via Instagram op de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een toxische werkomgeving. ‘De afgelopen dagen waren slopend en overweldigend teleurstellend’, schrijft de zangeres in een reactie op het sociale medium. ‘Normaal gesproken kies ik ervoor om niet te reageren op valse beschuldigingen, maar deze zijn te ongeloofwaardig en te schandalig om er niet op in te gaan.’

Volgens Lizzo zijn de beschuldigingen afkomstig van ‘ex-werknemers die eerder publiekelijk toegegeven hebben dat hun gedrag op tournee ongepast en onprofessioneel was’. Lizzo schrijft dat ze ‘soms harde beslissingen moet nemen’, maar dat het nooit haar bedoeling is ‘om iemand zich ongemakkelijk te laten voelen’. De zangeres zegt niet in de slachtofferrol te willen kruipen, ‘maar ik ben ook niet de slechterik die de mensen en de media van me maken’.

Dinsdag raakte bekend dat drie voormalige dansers van Lizzo een klacht ingediend hadden tegen de popster. Ze beschuldigen haar van seksuele intimidatie en het creëren van een vijandige werkomgeving. De ex-dansers werkten voor de popster op ‘The Special Tour’, waarmee Lizzo tussen 2021 en 2023 door Amerika en Europa trok.