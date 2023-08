‘10 euro 1g’, muurtje aan Josaphatpark in Schaarbeek bevat drugsmenu

‘10 euro 1g, 20 euro 2g, 40 euro 5g, 50 euro 6g’, staat er met zwarte graffiti geschreven op een brug op de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. De boodschap staat in fel contrast met de nette witte steen waarop die werd geklad. Het lijkt om een menu te gaan met prijzen per gram voor verdovende middelen. In Franse steden, zoals Marseille, zijn zulke teksten vaker te vinden.

Volgens buurtbewoners, die La Libre Belgique sprak, is er in de wijk aan het Josaphatpark geen drugsproblematiek. De graffiti zou het werk kunnen zijn van een kunstenaar. De woordvoerder van de politiezone Brussel-Noord laat aan de krant weten dat het gaat om ‘een bekende tag’. ‘We weten echter niet of dit simpele provocaties zijn of dat het verband houdt met een drugsdeal.’ De verf zou binnenkort verwijderd worden.