Portugese kunstenaar maakte ‘Walk of shame’ voor paus

Niet iedereen is zo opgezet met het bezoek van Paus Franciscus aan de Wereldjongerendagen. Dat driejaarlijks gebeuren loopt dit jaar van 1 tot 6 augustus in Lissabon. Er worden één miljoen katholieke jongeren verwacht.

Eerder werd al bekend dat er in de aanloop naar het pausbezoek een groot uithangbord werd verwijderd. Het was een van de borden waarop seksueel misbruik in de Portugese kerk werd aangeklaagd. De campagnegroep This is our memorialnoemde de verwijdering censuur. De kerk had nochtans beloofd tijdens de Wereldjongerendagen een herdenkingsteken te plaatsen voor de slachtoffers, maar zegt dat ze het rapport nog aan het bestuderen is.

Ook Artur Bordalo, beter gekend als de straatkunstenaar Bordalo II, sprak zich uit tegen het pausbezoek. In Lissabon drong hij binnen in Parque Tejo, waar een grote luifel met trappen is opgesteld, voor de openluchtmis van de paus op 6 augustus. De kunstenaar maakte gigantisch uitvergrote biljetten van vijfhonderd euro in plastic. Daarmee vormde hij een rode loper die vanuit de publieksruimte tot boven aan het spreekgestoelte liep.

Artur Bordalo. — © afp

Bordalo II maakte er een kortstondige protestactie van. De straatkunstenaar, die bekend is voor zijn politiek activisme, hekelde dat het pausbezoek veel geld opslokt. De kosten van het bezoek zijn geraamd op 161 miljoen euro, waarvan de Portugese staat 30 miljoen voor zijn rekening neemt. ‘In een seculiere staat, waar veel mensen alle moeite hebben om hun woningen, werk en waardigheid te behouden, worden miljoenen publiek geld geïnvesteerd in het pausbezoek’, schreef de kunstenaar op zijn Instagrampagina.

Eerder lieten politici en publieke figuren hun onvrede horen over de uitgave van de Portugese Staat. Het was opvallend dat Carlos Moedas, de burgemeester van Lissabon, zijn toelating gaf voor de protestactie.

Bordalo maakte de voorbije jaren naam als afvalkunstenaar. Hij verzamelt weggegooide buizen, stukken hout, kratten en plastic vuilnisbakken en maakt daar kunstobjecten mee. Zo wil hij de aandacht vestigen op de gigantische afvalberg die de mens achter zich laat. Uit het afval maakt de kunstenaar vossen, wasberen, uilen, apen en flamingo’s. Die geeft hij veelal een plaats in de straat - vaak tegen wachtmuren. De flanken van een vastgelopen schip bouwde hij uit tot een kleurrijke pelikaan.