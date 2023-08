Meer dan 100 mensen onwel door hitte op mondiaal scoutsevenement in Zuid-Korea

Het evenement van de World Scout Movement duurt tot 12 augustus en brengt 43.000 padvinders uit bijna 160 landen bijeen, onder wie een grote groep Belgen. De deelnemers zijn 14 tot en met 17 jaar. Bij de openingsceremonie werden velen door de hitte bevangen. Een aantal viel flauw. De toegesnelde brandweer heeft toen aan de leiding gevraagd de openingsceremonie te stoppen.

De secretaris-generaal van het organisatiecomité, Choi Chang-haeng, vertelde donderdag tijdens een persbriefing dat 108 mensen tijdens de openingsceremonie de dag voordien last hadden van de gevolgen van de hitte. ‘Als we hoofdpijn, buikpijn en spier- en skeletblessures meetellen, komt het totale aantal patiënten op de openingsceremonie op 139,’ voegde hij eraan toe.

Woensdag was sprake van bijna 1.000

Tot de dag ervoor waren er 992 patiënten gerapporteerd, van wie 207 door de hitte en de rest door insectenbeten, spijsverteringsstoornissen en verstuikte enkels, zei de organisatie. ‘Twee patiënten bevonden zich vanochtend nog in het medisch centrum van de jamboree in Saemangeum’, aldus het comité, dat daaraan toevoegde dat het van plan is om 30 extra artsen en 60 verpleegkundigen in te schakelen om hittegerelateerde ziekten te voorkomen en te behandelen. Het comité gaat ook het aantal bedden verhogen, van 70 naar 220.

De organisatoren hebben ook besloten om een aantal programma’s die op de camping plaatsvinden op te schorten vanwege de hitte. ‘We gaan meer airconditioners installeren, omdat de hittegolf niet alleen de deelnemers aan het evenement vermoeit, maar ook het medisch personeel’, zei Choi.

Hij voegde eraan toe dat het comité beschikt over een medisch ondersteuningssysteem om patiënten die ernstig door de hitte zijn getroffen over te brengen naar vijf partnerziekenhuizen, waaronder het Wonkwang University Hospital, Gunsan Medical Center en het Jeonbuk National University Hospital.

Zowat 1.250 Belgische scoutsjongeren nemen deel aan de 25ste World Scout Jamboree in Zuid-Korea. De Belgische scouts en gidsen stelden hun aankomst met één dag uit en arriveerden woensdag.